Das digitale Autohaus

Die virtuelle Welt wird immer größer. Auch Autohäuser und Hersteller machen sich fit für eine Online-Besichtigung. FCA hat nun neue digitale Showrooms eröffnet - eine Trumpfkarte gegen die Corona-Krise. Die Showrooms informieren kontaktlos über die Modellpalette von Abarth, Alfa Romeo, Fiat und Jeep.



Hierbei stellen Produktmanager die Fahrzeuge vor. Händler bieten darüber hinaus Online-Kaufberatung mittels Video-Calls. Fiat stellt im Internet-Showroom anhand von Videos die meisten Modelle vor. Im Mittelpunkt stehen dabei die neuen Versionen von Fiat 500 und Fiat Panda mit Mild-Hybrid-Technologie.



Highlight im digitalen Showroom von Abarth ist der Abarth 595 "70 Grad Anniversario", das 132 kW/180 PS leistende Sondermodell zum 70. Geburtstag der legendären Marke mit dem Skorpion im Wappen.



Alfa Romeo präsentiert das SUV-Modell Stelvio und die Sportlimousine Giulia. Ein eigener Kurzfilm ist der neuen Top-Variante Alfa Romeo Giulia GTAm gewidmet, die mit 397 kW/540 PS Leistung, Karosserie-Komponenten aus Kohlefaser und Aluminium, Schalensitzen, Hosenträgergurten und Rädern mit Zentralverschluss Rennsport-Technologie auf die Straße bringt.



Bei Jeep widmet sich der digitale Showroom den Topsellern Renegade und Compass und blickt in einem kurzen Clip auch auf die neuen elektrifizierten Modelle Renegade 4xe und Jeep Compass 4xe, die dank Plug-in-Hybrid-Technologie die nachhaltigsten Fahrzeuge in der Historie der US-amerikanischen SUV-Legende sind.



Die Händler aller Marken von FCA Germany - auch die Transporter-Spezialisten von Fiat Professional - kommunizieren über das Internet Video-Calls, in denen ein persönlicher Berater Fragen beantwortet, bei der Konfiguration des Wunschfahrzeugs hilft und bei Bedarf über Finanzierungslösungen informiert.



Der Kontaktaufbau zum Händler ist mit PC, Notebook, Tablet oder Smartphone (iOS oder Android Basis) möglich. Für die Online-Beratung soll ein gängiger Internet-Browser genügen, eine spezielle Software wird laut FCA nicht benötigt.

