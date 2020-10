Das erste Mal ist besonders - auch im Auto

Es gibt Erlebnisse, die unvergesslich bleiben. Auch die im Auto. Vor allem Fahrten durch großartige Landschaften, Urlaubstrips oder die erste Fahrt im neuen Auto sorgen für Freude. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von AutoScout24 und Innofact zu den schönsten Automomenten unter 1.002 Autohaltern.



55 Prozent bewerten eine Fahrt durch eine schöne Landschaft als erhebendsten Augenblick hinter dem Lenkrad. 50 Prozent haben eine Urlaubsreise in glücklicher Erinnerung. Auf Platz drei im Ranking der Top-Erlebnisse: Das gute Gefühl, das erste Mal im neuen Auto unterwegs zu sein - 39 Prozent schwelgen nach wie vor darin.



Aber auch das Gefühl von Freiheit verbinden die deutschen Fahrer nach wie vor mit dem Auto: Für 38 Prozent gehört diese Erfahrung zu den schönsten Momenten auf vier Rädern. Konversation gehört laut Umfrage ebenfalls zu den zentralen Glücksmomenten. So bleiben 31 Prozent die guten Gespräche während der Fahrt im Kopf.



Ebenfalls hoch im Kurs ist eine Autofahrt in den Sonnenuntergang, die ein Viertel als prägend im Gedächtnis behalten hat. Für fast ebenso viele (23 Prozent) war es das schönste Erlebnis einfach mal richtig Gas geben zu können und die Tachonadel somit an den rechten äußeren Rand der Skala zu bewegen.



18 Prozent der Autohalter sind noch einen Schritt weitergegangen: Für sie gehört es zu den schönsten Automomenten, leidenschaftlich darin geknutscht zu haben. 17 Prozent hatten sogar leidenschaftlichen Sex im Auto und zählen dieses Erlebnis zu ihren schönsten Automomenten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 28.10.2020