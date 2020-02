Das erwarten Autofahrer von Reifen

Was erwarten Autofahrer von einem guten Reifen? Dieser Frage sind das Technologieunternehmen Continental und das Marktforschungsinstitut Forsa nachgegangen. 1.000 Autofahrer sollten deshalb sagen, welche Anforderungen sie an den Pkw-Reifen der Zukunft über höchste Sicherheit hinaus haben.



Das Ergebnis: Für knapp 40 Prozent der Befragten ist es am wichtigsten, dass der Reifen zukünftig noch weniger Rollwiderstand hat und damit Kraftstoff spart. Dahinter kommt mit 25 Prozent die Pannensicherheit, gefolgt von Nachhaltigkeit in Bezug auf Material und Produktion (19 Prozent).



In den jeweiligen Altersgruppen zeigt die Umfrage unterschiedliche Resultate. So spielt beispielsweise eine höhere Pannensicherheit bei den 18- bis 29-Jährigen die wichtigste Rolle. Der Wunsch nach einem Reifen, der energieeffizient läuft, ist bei 45- bis 59-Jährigen am stärksten ausgeprägt, während die Nachhaltigkeit in Bezug auf Material und Produktion bei den 30- bis 44-Jährigen am häufigsten genannt wird.



Und noch ein Aspekt der Umfrage: Für 92 Prozent der Befragten ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig oder sehr wichtig. Gleichzeitig geben 75 Prozent der Autofahrer an, dass ein reduzierter Rollwiderstand und das damit einhergehende Kraftstoff sparen wichtig oder sehr wichtig für sie sind.

