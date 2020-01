Das ist die deutsche Hagel-Hauptstadt

2019 war ein echtes Hageljahr - das lässt sich aus den Statistiken des Kfz-Direktversicherers Verti herauslesen. Und es gibt auch eine echte deutsche Hagel-Metropole.



Die Zahl der bei Verti gemeldeten Hagelschäden lag 2019 um satte 106 Prozent über der von 2018. Zentrum der Eiskugel-Attacken war die Hagel-Hauptstadt Leipzig, gefolgt von München und Hildesheim. Über die Autofahrer in Berlin, Hamburg und Rostock gingen 2019 die wenigsten Hagelschauer nieder. Ein Verti-Sprecher: "Damit lag die Wahrscheinlichkeit, in Leipzig von einem Hagelschaden betroffen zu sein, etwa dreimal höher als in Hamburg."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 30.01.2020