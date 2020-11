Das kann der neue VW Caddy

Der neue Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Die fünfte Generation des Bestsellers startet als Kombi, Familien-Van, Stadtlieferwagen - und zu Jahresbeginn 2021 auch als Camper.



Erstmals basiert der Allrounder auf dem Modularen Querbaukasten (MQB), wie er auch im Golf 8 eingesetzt wird. So halten zahlreiche neue Technologien Einzug in den Caddy. Die Markteinführung beginnt Ende November 2020 in Deutschland, Belgien und Luxemburg.



Zunächst werden die frontgetriebenen 2,0-Liter-TDI, wahlweise mit 75 kW/102 PS, 90 kW/122 PS oder mit 55 kW/75 PS ausgeliefert. Pünktlich zur nächsten Saison erweitert ab Januar 2021 zudem der ebenfalls neu entwickelte Caddy California das Spektrum der Baureihe.



Gleich zu Jahresbeginn werden ebenso die Maxi-Versionen des Caddy (als Cargo, Kombi und Van) sowie die 1,5-Liter-TSI-Benziner, die Caddy mit DSG und die Caddy als Taxi-Varianten folgen. Je nach Version wird Volkswagen Nutzfahrzeuge auch die fünfte Caddy-Generation ab Frühjahr 2021 mit dem Allradantrieb 4MOTION anbieten; das gilt auch für den Caddy California.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 26.11.2020