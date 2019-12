Das lieben Stadtmenschen an Autos

Sicherheit fährt vor. Das jedenfalls ist das Motto vieler Menschen, die mit ihrem Auto überwiegend in der Stadt unterwegs sind.



Für immerhin 88 Prozent der Einwohner in den deutschen Metropolen (ab 500.000 Einwohner) ist eine umfassende Sicherheitsausstattung des Autos von essentieller Bedeutung. Erst auf Platz zwei der Traumeigenschaften liegt eine hohe Umweltverträglichkeit mit 80 Prozent. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Forsa-Studie im Auftrag von CosmosDirekt.



Einigkeit herrscht beim Komfort: Für 54 Prozent muss das Traumauto einen hohen Komfort haben. Kriterien wie eine starke Motorleistung oder ein wohlklingender Motorsound sind den Autofahrern in den deutschen Metropolen mit 23 Prozent deutlich weniger wichtig.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 02.12.2019