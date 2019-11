Das neue Power-Dreirad von Peugeot

Das dreirädrige Gefährt Metropolis von Peugeot bekommt einen Nachfolger: den Metropolis RS Concept. Er hat allerhand Hightech an Bord. Vorgestellt wurde das Fahrzeug gerade auf der EICMA 2019 in Mailand.



Das Modell ist mit Konnektivität und noch weiterer Elektronik ausgestattet. Peugeot konnte bei der Entwicklung des Dreirad-Rollers aus dem großen Automobilbaukasten der Marke schöpfen.



Beispielsweise schaltet sich bei einer Notbremsung der Warnblinker des Fahrzeugs automatisch ein. Als Peugeot ist das Vehikel leicht zu erkennen - unter anderem an den Rückleuchten in Drei-Krallen-Design. Und natürlich fehlt auch nicht das markante Löwen-Emblem.

