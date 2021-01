Das sind die beliebtesten SUV-Marken

Die einen wollen sie am liebsten aus den Innenstädten verbannen, die anderen lieben diese Fahrzeuge über alles. Beim Thema "SUV" scheiden sich in Deutschland die Geister. Fest steht: Trotz aller Kritik ist ein Ende des Booms nicht abzusehen. Und wer fährt in der Gunst der Kunden auf der Überholspur?



VW ist die mit Abstand erfolgreichste SUV-Marke in Deutschland. VW hat 2020 insgesamt 147.953 SUV verkauft und liegt mit großem Abstand vor Mercedes. Die Stuttgarter kommen auf 87.496 SUV und verbessern sich damit von Rang fünf im Jahr 2019 auf Platz zwei.



BMW liegt mit 84.768 verkauften SUV knapp hinter Mercedes. Dahinter folgen Audi (78.831) und Skoda (67.444). Das geht aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor, die die Zeitschrift "Auto Straßenverkehr" jetzt ausgewertet hat.



VW hat auch die zwei meistverkauften SUV im Sortiment. Wie schon 2019 ist auch 2020 der Tiguan mit 60.380 Stück das beliebteste SUV Deutschlands, gefolgt vom VW T-Roc mit 50.822.



Auf Rang drei folgt der Mercedes GLC mit 41.791 verkauften Fahrzeugen. Ebenfalls stark gefragt waren der Hyundai Kona mit 31.557 und der BMW X1 (28.551).



Dabei sind SUV für manche Marken bereits das meistverkaufte Segment. Unter den zehn stärksten Marken kommen Hyundai mit 48 Prozent und Seat mit 45 Prozent auf den höchsten SUV-Anteil. Beim Spitzenreiter Volkswagen wie auch bei Mercedes, Ford, Opel und Renault liegt der SUV-Anteil bei maximal 30 Prozent.



Interessant: SUV werden zunehmend nicht nur mit einem starken Verbrennungsmotor ausgeliefert, sondern als Plug-in-Hybrid. 2020 entfielen nach Auswertung von "Auto Straßenverkehr" rund 42 Prozent der gesamten Plug-in-Hybrid-Neuzulassungen auf SUV.



Der Plug-in-Hybrid-Anteil dürfte 2021 steigen, weil viele Modell mit Hybridantrieb vor dem Marktstart stehen, etwa der neue Tucson und der Santa Fe von Hyundai, der Kia Sorento, Q3 und Q5 von Audi sowie E- und F-Pace von Jaguar.



Der erfolgreichste Plug-in-Hybrid war 2020 der Mercedes GLC mit 10.528 verkauften Exemplaren, gefolgt vom Audi Q5 (10.001), Mitsubishi Outlander (8.155), Ford Kuga (6.304) und BMW X1 (4.717).

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 20.01.2021