DEKRA: Internationaler denn je

Die global tätige Expertenorganisation DEKRA ist sehr erfolgreich auf einem spannenden, sich immer schneller verändernden Markt unterwegs. Große Themen wurden im zu Ende gehenden Jahr 2019 angepackt und erfolgreich auf den Weg gebracht. "Wir haben unser Geschäft weiter internationalisiert und auf die digitale Welt der Zukunft ausgerichtet", bilanziert DEKRA-Vorstandsvorsitzender Stefan Kölbl.



Es sind lauter weltweit bedeutende Megatrends, an denen DEKRA in vorderster Reihe beteiligt ist. Internet der Dinge, Vernetzung, automatisiertes Fahren, Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen wichtige Rollen. Anfang 2019 hatte DEKRA das Rundum-Dienstleistungsangebot in acht Service Divisions und acht Regionen zusammengefasst. Diese neue Grundaufstellung hat schnell gegriffen: "Schon 2019 haben wir davon profitiert, dass wir globales Wissen und globale Kapazitäten schneller und besser zu kundenspezifischen Lösungen verbinden können", berichtet Kölbl. "Wir nutzen die Stärke des DEKRA-Konzerns speziell mit Blick auf Innovation und Qualität rund um die vielfältigen Chancen der Digitalisierung."



Zusammen mit dem Partner Argus Cyber Security, einem Spezialisten für automobile Cyber-Sicherheit aus Israel, will DEKRA die Automobilhersteller bei ihren Bemühungen gegen Cyber-Attacken unterstützen. Kölbl forderte "ungefilterten Zugang zu sicherheits- und umweltrelevanten Fahrzeugdaten. Geht es um Sicherheitsfragen im Verkehr, brauchen wir im Sinne des Verbraucherschutzes einen unabhängigen und neutralen Datentreuhänder, der die notwendigen Daten gesetzlich geregelt zur Verfügung stellt." Das Prinzip des unabhängigen Dritten habe sich bewährt und sollte aus gutem Grund beibehalten werden.



DEKRA hat 2019 nicht nur Begutachtungen von E-Scootern durchgeführt und Betriebserlaubnisse erteilt, sondern auch als erste Expertenorganisation einen Standard für sichere Mikromobilität entwickelt. "Unser ganzheitlicher Ansatz für Sicherheit und Nachhaltigkeit rund um neue Formen der innerstädtischen Mobilität umfasst rund 120 Prüfpunkte in acht Bereichen - von der technischen Sicherheit bis zum Recycling", berichtet Stefan Kölbl.



Im ersten Halbjahr 2019 hat die Sachverständigenorganisation in Deutschland 73.000 mehr Fahrzeuge geprüft als im Vorjahreszeitraum, der Marktanteil stieg auf 33,5 Prozent. Mit den letzten Neuzugängen China und Vatikanstadt werden mittlerweile in 20 Ländern Fahrzeuge unter die Lupe genommen, nächstes Jahr soll mit Chile Nummer 21 dazukommen.



Der Konzernumsatz wird 2019 voraussichtlich um knapp drei Prozent auf rund 3,43 Milliarden Euro steigen. Und: DEKRA wird am Jahresende mit fast 45.800 Experten rund 500 Mitarbeiter mehr beschäftigen als noch im Vorjahr. Seine Stellung als weltweit führende nicht börsennotierte Expertenorganisation in der TIC-Branche (Testing, Inspection, Certification) hat DEKRA dieses Jahr weiter gefestigt.

