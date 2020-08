Dekra sorgt bei neuer Rennserie für die Sicherheit

In Zeiten der Coronakrise muss der Motorsport neu gedacht werden, um nachhaltig in die Zukunft zu gehen. Deshalb soll ab dem Jahr 2023 mit der sogenannten "Hyraze League" die weltweit erste Automobil-Rennserie an den Start gehen, die auf umweltfreundlich produzierten Wasserstoff als Energieträger setzt. Das Ziel: Eine nahezu emissionsfreie, sichere und zukunftsfähige Form des Motorsports. Unter Federführung der HWA AG haben ADAC., Dekra, DMSB., Schaeffler AG und WESA das Konzept für nachhaltigen Motorsport vorgestellt.



Zusammen mit den Motorsport-Sicherheitsexperten von Dekra und Deutscher Motor Sport Bund (DMSB) entsteht ein Sicherheitskonzept für das Rennfahrzeug. Dabei stand vor allem der Schutz der Wasserstoff-Komponenten, der Fahrer und der Zuschauer im Fokus.



Deformierbare Elemente bauen im Falle eines Crashs Energie ab und eine extrem feste Carbon-Struktur schützt die gleichfalls aus Kohlefaser gefertigten Wasserstofftanks wirkungsvoll gegen alle nur denkbaren Crashlasten. Entsprechende unabhängige Tests werden von der Dekra in ihren Prüflabors an Prototypen-Teilen durchgeführt. Ziel ist es in jedem Fall, ein von der FIA genehmigtes Reglement zu erarbeiten.



Die Rennen werden mit 800 PS starken Wasserstoff-Autos ausgetragen. Die Energie für den emissionsfreien Antrieb liefert grüner Wasserstoff, der in den beiden Brennstoffzellen der Rennfahrzeuge in Strom für die vier Elektromotoren umgewandelt wird.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.08.2020