Dekra unterstützt Arbeitsgruppe zur Lkw-Sicherheit

Die traditionsreiche Prüfgesellschaft Dekra startet die Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe rund um die Lkw-Sicherheit: Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). Unter anderem will Dekra Unfalldaten, Testergebnisse und Erkenntnisse ihrer Forschung einbringen.



"Die Verkehrssicherheit zu verbessern, steht seit 1925 im Mittelpunkt unserer Arbeit", sagt Jann Fehlauer, Geschäftsführer der Dekra Automobil GmbH. "Als Euro NCAP auf der Suche nach Unterstützung im Bereich der Lkw-Sicherheit war, gab es deshalb für uns überhaupt keinen Zweifel, dass wir uns auf jede denkbare Art und Weise für das gemeinsame Ziel einbringen."



Michiel van Ratingen, Generalsekretär von Euro NCAP, ergänzt: "Die jüngsten Fortschritte in Sachen Fahrzeugsicherheit umfassen sowohl aktive Sicherheitssysteme, die Unfälle verhindern helfen, als auch passive Sicherheitssysteme, die dabei helfen, ihre Folgen abzumildern." Diese Systeme seien auch für Nutzfahrzeuge verfügbar. Allerdings stünden viele Transporter und Lkw bei der Sicherheit hinter den von Euro NCAP bewerteten Pkw zurück. Dekra habe große Erfahrung im Bereich der Nutzfahrzeugsicherheit und könne erstklassige technische Unterstützung bieten, wenn es darum geht, Test- und Bewertungsmethoden zu entwickeln.



Die Dekra-Unfallforschung, angesiedelt in der Dekra-Zentrale in Stuttgart, bringt mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung mit. Seit 1978 analysiert das Team reale Unfallsituationen, um daraus Schlussfolgerungen für die Verkehrssicherheit abzuleiten. Neben der eigenen Unfalldatenbank, die sich aus Informationen aus den Gutachten der hauseigenen Unfallanalytiker speist, arbeitet die Unfallforschung auch mit weiteren Datenbanken wie GIDAS (German In-Depth Accident Study) und IRTAD (International Road Traffic Accident Database).



Ebenso wie bei anderen Projekten, wie etwa dem jährlichen Dekra-Verkehrssicherheitsreport, sollen die Unfallexperten bei ihrer Unterstützung für Euro NCAP eng mit anderen Abteilungen des Unternehmens zusammenarbeiten, allen voran mit den Kollegen im Technology Center. Auf dem Testgelände am Lausitzring in Klettwitz (Brandenburg) und im Crash-Test-Center in Neumünster (Schleswig-Holstein) bietet das Technology Center von Dekra die zerstörende und zerstörungsfreie Prüfung von Komponenten und Gesamtfahrzeugen aller Klassen, ebenso wie die Prüfung von Infrastruktureinrichtungen.

