Dekra zeigt Test-Szenarien in China

Beim Aufbau eines globalen Testnetzwerks für automatisiertes und vernetztes Fahren kommt die deutsche Prüfgesellschaft Dekra weiter voran. Im ostchinesischen Deqing zeigen die Kfz-Sicherheitsexperten auf der Teststrecke mehrere Verkehrs-Szenarien, die beim automatisieren Fahren Herausforderungen darstellen.



Dekra engagiert sich im Aufbau eines Joint Ventures mit dem in Deqing ansässigen "Zhejiang Intelligent Connected Vehicle Innovation Center". Gemeinsam wollen die Partner einen hochkarätigen Teststandort für künftige Fahrzeugtechnologien schaffen. "China ist der größte Automobilmarkt der Welt und trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung von elektrischer, automatisierter, vernetzter und gemeinschaftlicher Mobilität bei", sagt Stan Zurkiewicz, Vizepräsident der Dekra-Group für die Region East & South Asia. "Als globaler Partner für eine sichere Welt möchte Dekra daran mitwirken, dass die dynamische Entwicklung automatisierter und vernetzter Fahrzeuge für alle Beteiligten sicher bleibt."



Dekra habe massiv in den Aufbau und kontinuierlichen Ausbau des größten unabhängigen Teststandorts für automatisierte und vernetzte Mobilität in Europa am Lausitzring in Klettwitz investiert, ergänzt Clemens Klinke, Vorstandsmitglied der Dekra SE. "Darüber hinaus bildet unser Testzentrum für vernetztes Fahren im spanischen Malaga mit seinen umfassenden Testmöglichkeiten und der dortigen Erfahrung in Sachen Forschung und Entwicklung im Bereich der drahtlosen Kommunikation einen weiteren wichtigen Eckpfeiler unseres internationalen Testnetzwerks." Mit der neuen Anlage in Deqing wolle man nun eine zusätzliche Säule hinzufügen.



Im Rahmen der Global Future Mobility Conference 2020 in China werden am Teststandort in Deqing typische Testszenarien demonstriert. Dabei stellen die Experten die Werkzeuge vor, die von der Dekra in Europa entsprechend internationaler Anforderungen entwickelt wurden und nun weltweit angewendet werden. Hierbei kann das neu gegründete Joint Venture seine Testszenarien zur V2V-Kommunikation (Fahrzeug zu Fahrzeug) und V2I-Kommunikation (Fahrzeug zu Infrastruktur) nun veranschaulichen.

