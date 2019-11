Den Autodieben dicht auf der Spur

Die Kunden verlassen sich darauf, dass beim Versand alles glatt läuft. Vor allem Weihnachten, damit die bestellten Geschenke auch rechtzeitig auf dem Gabentisch liegen. Schiefgehen kann aber eine Menge, ein Diebstahl zum Beispiel. Ein Plus an Sicherheit für Transportfahrzeuge bietet eine digitale Diebstahlwarnung von Mercedes PRO connect. Die Position eines Fahrzeugs kann damit jederzeit bestimmt werden, was im Falle eines Diebstahls die Aufklärung unterstützen kann.



Wie das System funktioniert? Verlässt ein Fahrzeug ein vorab definiertes Gebiet (Geofences) oder wird die Einbruch- und Diebstahlwarnung im Fahrzeug aktiv, wird der Flottenmanager über das Mercedes PRO Flottenmanagement-Tool unverzüglich informiert. Eine Ortung des Fahrzeugs ist zudem über die Mercedes PRO connect App möglich.



Die Diebstahlwarnung ist Teil des Mehrwertpakets "Effizientes Flottenmanagement" und kann in Deutschland bis Ende 2019 kostenfrei für zwölf Monate aktiviert werden. Neben dem Large-Van Sprinter ist die Diebstahlwarnung für definierte Gebiete auch für die Midsize-Vans Vito und eVito ab dem Produktionszeitpunkt Mai 2019 beziehungsweise März 2019 erhältlich.

