Den neuesten Jeep Wrangler baut Lego

Es gibt einen neuen Jeep Wrangler. Personen befördern kann er zwar nicht, Fahrspaß macht er trotzdem. "Lego Technic" bringt einen Bausatz zur Konstruktion des Jeep Wrangler Rubicon auf den Markt. Dies ist der erste Jeep, den die Firma Lego herausbringt - pünktlich zum 80. Jeep-Geburtstag.



Das neue Modell dieses Geländewagens soll Lego-Fans jeden Alters mit seinem leistungsstarken 4x4-System, den robusten Reifen, den umklappbaren Rücksitzen und dem klassischen Seven Slot Kühlergrill ein aufregendes Bau-Erlebnis bieten.



Der funktionsreiche Bausatz enthält 665 Teile und ist zusammengebaut fertig für echte Offroad-Abenteuer. Dank einer per griffsicherem Zahnrad bedienbaren Lenkung, einer Achskonstruktion mit extremer Verschränkungsfähigkeit und einer funktionalen Seilwinde meistere der Lego-Jeep fast jedes Hindernis, teilt der Hersteller mit.



Das Modell-Fahrzeug ist sowohl für Jeep- als auch für Lego-Fans ab neun Jahren gedacht. Das Spielzeug soll vom 1. Januar 2021 an bei lego.com, in Lego-Stores und bei Einzelhändlern weltweit zum Preis von 49,99 Euro erhältlich sein.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 07.12.2020