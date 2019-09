Den Peugeot Expert gibt es jetzt auch sportlich

Der Peugeot Expert wird sportlich. Das Nutzfahrzeug in der Sport Edition basiert auf dem Ausstattungsniveau "Asphalt" und ist als Kastenwagen in den Längen L2 und L3 verfügbar und ab 30.460 Euro erhältlich. Damit sparen Kunden laut Hersteller bis zu 500 Euro brutto im Vergleich zum Serienfahrzeug im Ausstattungsniveau Asphalt. Die Produktion beginnt im Oktober 2019.



Insgesamt vier Diesel-Motorisierungen stehen für den Expert Sport Edition in beiden Längen zur Verfügung. Neu im Portfolio ist der 2.0 Liter BlueHDi 120 in Verbindung mit dem Acht-Stufen-Automatikgetriebe EAT8.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 23.09.2019