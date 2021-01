Den Tucson gibt es jetzt auch als N Line

Kaum ist der neue Tucson auf dem Markt, zeigt Hyundai bereits die sportliche N Line-Ausstattung seiner in Europa meistverkauften Modellreihe. Der N Line kombiniert den Komfort und die Konnektivität mit dem vom Motorsport inspirierten Design, das alle N- und N Line-Modelle von Hyundai auszeichnet. Der neue Tucson N Line wird im Frühling 2021 erhältlich sein. Im Sommer 2021 folgt die N Line für die Hybrid- und die Plug-in-Hybrid-Versionen des Tucson.



Wie der "normale" Tucson ist dessen Version N Line mit Antrieben in verschiedenen Stufen der Elektrifizierung zu haben. Und zwar für die jeweils stärksten Antriebsvarianten.

Jeder Antriebsstrang basiert auf einem von zwei Hyundai Smartstream-Motoren: dem Vierzylinder T-GDI mit 1,6 Liter Hubraum, Turbolader und Benzindirekteinspritzung und dem gleich großen Commonrail-Turbodiesel CRDi.



"Die neue Tucson N Line ist die passende Ergänzung im Ausstattungsangebot unseres beliebten Bestsellers. Damit richten wir uns an Kunden, die ihrem Tucson eine besonders sportliche Note verleihen wollen", sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 28.01.2021