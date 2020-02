Der Actros räumt die Preise ab

Mit dem neuen Actros hat Mercedes-Benz Trucks einen echten Gewinner auf die Straße gebracht: Der mit neuester Spritspar- und Sicherheitstechnik ausgestattete Brummi räumt einen Preis nach dem anderen ab.



Am wichtigsten ist den Schwaben der Ehrentitel "International Truck of the Year 2020". "Mit der Einführung des neuen Actros hat Mercedes-Benz einen hochmodernen Lkw auf die Straße gebracht, der den Weg zum automatisierten Fahren der Zukunft ebnet", so die Begründung der Fachjury.



Den "Ferdinand Porsche Preis" der Technischen Universität Wien konnte der Actros ebenfalls einheimsen, und zwar für die Entwicklung der MirrorCam, die erstmals in einem Serien-Lkw verbaut wurde. Und auch die Profis am Steuer stehen auf den starken Stuttgarter, das zeigt die Auszeichnung "Truck of the Year Austria - Driver's Choice", bei der Brummi-Piloten den Ton angeben.



In Spanien wurde der Actros zum "Camion de Ano en Espana 2019" gewählt. Und in Katalonien erhielt er den Titel "Innovation en el Transporte 2019". Die irische Fachzeitschrift "Fleet Transport" zeichnete ihn mit dem "Truck Innovation Award 2020" aus. Das italienische Nutzfahrzeugmagazin "Vado e Torno" erklärte den Actros zum "Sustainable Truck of the Year 2020".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 07.02.2020