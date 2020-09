Der Alfa Romeo Stelvio Sprint steht für italienisches Design

Mit dem Alfa Romeo Stelvio haben die Italiener das erste SUV in der über 100-jährigen Historie der Marke auf den Markt gebracht. Seine Stärke, Dynamik und Kompaktheit werden von FCA angepriesen. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat sich im Praxistest von den Fahrleistungen des eleganten SUV überzeugt.



Alfa Romeo - dieser Name steht sinnbildlich für Italien und direkt von dort wird der mid-Testwagen mit italienischen Kennzeichen angeliefert. Übrigens: Der Modellname Stelvio ist eine Hommage an den höchsten asphaltierten Pass in den italienischen Alpen, den zweithöchsten in ganz Europa - das Stilfser Joch. Die "Strada Statale 38 dello Stelvio" etablierte sich als eine der anspruchsvollsten Teststrecken für Automobile.



Muskulös kommt der Stelvio daher, mit einem trapezförmigen Kühlergrill und horizontal verlaufenden Lufteinlässen rechts und links daneben. Das nennt sich "Trilobo", gehört zu den bekanntesten Design-Ikonen weltweit und macht jeden Alfa Romeo schon aus der Frontalansicht unverwechselbar.



Die Proportionen sind stimmig. Der Fünftürer ist 468 Zentimeter lang und 216 Zentimeter breit. In der Seitenlinie wirkt das SUV eher wie eine Mittelklasse-Limousine. Die Heckpartie fällt schräg ab. Ein Spoiler an der hinteren Dachkante optimiert die Aerodynamik - ein wichtiger Aspekt bei einem SUV mit hohen Fahrleistungen. Die Abgasanlage mit zwei Endrohren macht auf die Pferdestärken unter der Haube des Italieners aufmerksam. Rot lackierte Bremssättel mit Alfa-Romeo-Schriftzug kosten 341,18 Euro extra, verpassen dem Stelvio aber den Sportwagen-Look.



Der Innenraum ist hochwertig ausgestattet, ganz in der Tradition italienischer Handwerkskunst. Sitzbezüge aus genarbtem Leder und Echtholz-Dekorleisten gefallen. Die Sitzposition ist recht hoch, durch die Fahrdynamikregelung namens "AlfaTM DNA" genießt der Pilot die volle Kontrolle über das Fahrzeug, wie es von einem Alfa-Romeo-Sportwagen erwartet wird. Die Armaturentafel ist konsequent auf den Fahrer ausgerichtet.



Diverse Sicherheitseinrichtungen sind an Bord: Beispielsweise ein Kollisionswarnsystem (Forward Collision Warning, FCW) mit autonomer Notbremsfunktion (AEB) und Fußgängererkennung, ein Spurhalteassistent (Lane Departure Warning, LDW) sowie eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control). Diese passt die eigene Geschwindigkeit nicht nur dem gewählten Wert an. Sie reagiert auch auf andere Fahrzeuge im direkten Umfeld.



Hinter dem Lederlenkrad des Testwagens sind Schaltwippen aus Aluminium angebracht, diese kosten 292,44 Euro Aufpreis. Zentrales Instrument hinter dem Lenkrad ist das Fahrzeug-Informations-Center mit sieben Zoll (17,8 Zentimeter) großem TFT-Farbbildschirm.



Ein Hi-Fi-Audiosystem "Sound Theatre by Harman Kardon" ist für 1.218,49 Euro Aufpreis an Bord, dieses bietet einen super Sound und ist als Investition definitiv zu empfehlen. Der Kofferraum fasst 525 Liter, die elektrisch betätigte Heckklappe öffnet in acht einstellbaren Positionen. Im Fond erwartet die Passagiere ausreichend Beinfreiheit, die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe sind abgedunkelt, Aufpreis hierfür 438,65 Euro.



Der Praxistest startet in der Innenstadt, vorbei am italienischen Bistro, wo die Gäste draußen sitzen und dem Stelvio hinterherjubeln. So stolz ist Italien auf Alfa Romeo, und so viele Fans gibt es für die Marke in der ganzen Welt - das ist sagenhaft. Überhaupt fällt das SUV auf, kein Wunder bei der bulligen Frontansicht.



Der mid-Testwagen hat die konkrete Bezeichnung Alfa Romeo Stelvio Sprint 2.0 Turbo 16V mit 147 kW/200 PS. Die Kraftübertragung auf die Räder erfolgt mittels eines Achtstufen-Automatikgetriebes, einer Antriebswelle aus Kohlefaser sowie dem Allradantrieb Alfa AT8-Q4. Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 wird in 5,7 Sekunden absolviert, damit gehört der Italiener zu den sportlichsten Fahrzeugen im Segment. Störende Windgeräusche sind Fehlanzeige.



Fazit: Der Alfa Romeo Stelvio ist absolut langstreckentauglich und vermittelt doch Sportwagen-Feeling, er liegt gut auf der Straße durch den Allradantrieb und erregt Aufmerksamkeit durch sein elegantes Design.



Der Basispreis des Testfahrzeuges beträgt 49.714,28 Euro, mit Sonderausstattung wie dem Performance-Paket und dem Komfort-Paket kostet der Stelvio Sprint 60.875,61 Euro. Italienische Lebensfreude gibt es kostenlos dazu.



Jutta Bernhard / mid





Technische Daten Alfa Romeo Stelvio Sprint:



- Länge / Breite / Höhe: 4,687 / 2,163 / 1,671 Meter

- Motor: Vierzylinder 2.0 Turbo 16V Benziner

- Hubraum: 1.995 ccm

- Leistung: 147 kW/200 PS

- max. Drehmoment: 330 Nm

- Getriebe: AT8-Q4

- Beschleunigung: 0 -100 km/h in 5,7 s

- Höchstgeschwindigkeit: 246 km/h

- Normverbrauch (NEFZ): 7,0 l/100km

- CO2-Emissionen: 161 g/km

- Testwagenpreis: 60.875,61 Euro

