Der Astra bringt mehr Licht ins Dunkel

Die Scheinwerfer haben sich in der Automobilgeschichte immer weiter entwickelt. Von den Lampen der Autos des frühen 20. Jahrhunderts sind heutige Leuchtsysteme Lichtjahre entfernt. Der Opel Astra glänzt mit modernem Matrix-Licht. Andere Modelle folgen.



Und: Gutes Licht ist nicht nur ein Sicherheitsgewinn, sondern steigert auch den Fahrspaß bei Dunkelheit. Der neue Opel Astra bietet das adaptive IntelliLux LED Matrix-Licht, das die Nacht zum Tag macht. Mit dieser wegweisenden Technologie läutete der Astra 2015 bei Opel eine neue Licht-Ära ein. Das innovative System leuchtet die Fahrbahn und Umgebung automatisch je nach Bedarf aus - für stets beste Sicht, ohne dabei den Vorausfahrenden oder den Gegenverkehr zu blenden. Und das so erfolgreich, dass das adaptive IntelliLux-Lichtsystem kontinuierlich weiterentwickelt wurde und in immer mehr Opel-Modellen angeboten wird.



So verfügt neben dem Astra nicht nur der Opel Insignia über die mittlerweile jüngste Lichtgeneration, auch der neue Opel Corsa bietet erstmals das IntelliLux LED Matrix-Licht im Kleinwagensegment an. Damit will die Blitz-Marke sozusagen klassenübergreifend die innovative Lichttechnologie demokratisieren.



"Mit dem adaptiven IntelliLux LED Matrix-Licht haben wir eine wegweisende Lichttechnologie entwickelt, die wir sukzessive in allen Fahrzeugklassen einführen", sagt Lichttechnik-Leiter Ingolf Schneider, "Wir wollten, dass unsere Kunden zu jeder Zeit beste Licht- und Sichtverhältnisse haben, ohne ständig selbst Lichtfunktionen ein- oder umschalten zu müssen - und ohne den Gegenverkehr zu blenden." Genau das biete das Matrix-Licht: Es mache das Fahren angenehmer und erhöhe zugleich die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.



Die Funktionsweise des hochmodernen Lichtsystems ist so einfach wie einleuchtend: Die Astra-Scheinwerfer verfügen über insgesamt 16 LED-Elemente (acht auf jeder Seite), welche die Länge und Verteilung des Lichtkegels automatisch jeder Verkehrssituation anpassen.



Sobald das Auto die Stadtgrenzen passiert, springen die Matrix-Scheinwerfer in den Fernlichtmodus: So variieren Länge und Verteilung des Lichtkegels in Millisekunden je nach Fahrsituation, Umgebung und Verkehr - egal, ob der Astra auf der Autobahn, der Landstraße oder durch Kurven fährt.



Das adaptive System macht für Fahrer und Passagiere so die Nacht zum Tag, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu stören. Denn vorausfahrende sowie entgegenkommende Autos werden im Bedarfsfall einfach "ausgeschnitten". Der Rest der Straße und das weitere Umfeld bleiben dabei stets hell erleuchtet. Blend-Effekt gleich null - und das bei bester Sicht und Sicherheit.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 22.04.2020