Der Blitz unter Strom

Opel bleibt auf der elektrischen Überholspur: Bereits 2021 soll es eine Elektro-Version des Transporters Movano geben. Das kündigte Opel-Chef Michael Lohscheller an. Ebenfalls 2021 rollt der Combo Cargo als elektrifizierte Variante zum Händler. Und der neue Vivaro-e wird schon bald an die ersten Kunden ausgeliefert.



Auch bei den Pkw setzt Opel die Elektrifizierung des Angebots fort. Der komplett elektrische Corsa-e und der Grandland X Plug-in-Hybrid sind bereits seit erstem Quartal 2020 im Handel. In naher Zukunft folgt die Großraumlimousine Zafira-e Life als rein batterie-elektrische Variante. Und der komplett neue Mokka rollt Anfang 2021 gleich vom Marktstatt an auch als Stromer vor. Ebenfalls 2021 gibt es elektrifizierte Varianten des Opel Combo Life und des neuen Astra - gebaut im Stammwerk Rüsselsheim.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 04.09.2020