Der Caddy gibt Gas

Volkswagen Nutzfahrzeuge legt mit dem Caddy los. Jetzt lief der erste neue Caddy im Werk Poznan in Polen vom Band, womit die Serienproduktion der fünften Generation des Bestsellers eingeläutet wurde. Außerdem startete der Vorverkauf des neuen Caddy California in Deutschland.



Als California ist der Caddy nun Mitglied einer traditionsreichen Reisemobil-Familie. Der California 6.1 und Grand California sind erfolgreich am Markt und bieten viele Details, die viele Reisemobilisten schätzen. Der Caddy California trägt diese Werte nun auch in die Klasse der Micro-Camper.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 30.10.2020