Der Defender kann fliegen

Ein bisschen Geduld müssen James Bond-Fans schon noch mitbringen. Schließlich startet der 25. Film um den unwiderstehlichen Geheimagenten erst am 2. April 2020. Aber schon jetzt offeriert Jaguar Land Rover einen vollmundigen Appetithappen - in Form eines neuen YouTube-Videos und neuer Fotos vom Dreh.



Dort bewies ein wichtiger Mit-Darsteller von "No Time To Die" (Keine Zeit zu sterben), dass er noch mehr auf dem Kasten hat, als man ihm sowieso schon zutraute. Denn der neue Land Rover Defender gibt eine umwerfende Vorstellung als fliegendes Fahrzeug und beweist zudem, dass er sich von so gut wie keinem Hindernis stoppen lässt. Stunt-Koordinator Lee Morrison: "Ich bin mehr als beeindruckt, dass der Defender nicht nur zurückgekehrt, sondern viel, viel besser geworden ist."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.02.2020