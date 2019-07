Der Einfluss der Mode auf die Autofarbe

Auch mit seinem Auto kann man modische Ausrufezeichen setzen. Doch wer auf knallige Kleidung steht, muss nicht automatisch auch mit einem bunten Auto durch die Gegend fahren. Oder doch? Ob die modischen Trendfarben einen Einfluss auf die beliebtesten Autofarben haben, hat die Mode-Suchmaschine Lyst analysiert. Dafür wurden die Farben der Neuzulassungen bei den jeweils beliebtesten Autos der fünf gefragtesten Kfz-Marken (VW Golf, Mercedes Benz C-Klasse, Skoda Octavia, Audi A4, Mini Mini) und die Kosten für verschiedene Lackierungen untersucht.



Das Ergebnis: Die gefragtesten Autofarben waren 2018 im Grunde die eher unauffälligen: Mit über einer Million bzw. rund 850.000 Neuzulassungen standen Grau und Schwarz an der Spitze. Die Online-Nachfrage nach Kleidung in den beiden Farben ist im selben Zeitraum hingegen leicht zurückgegangen (um 15 bzw. 12 Prozent). Dafür ist Weiß zeitlos: Sowohl auf Kraftfahrzeugen, als auch als Bekleidungsfarbe war Weiß gefragt (knapp 720.000 Neuzulassungen und Anstieg der Suchanfragen um 30 Prozent). Blau und Rot sind weniger in Mode.



Was kostet das Ganze in der Praxis? Schwarz, Weiß und Grau werden bei jeweils zwei von fünf der untersuchten Autos ohne zusätzliche Ausgaben angeboten. Blau ist lediglich beim Skoda Octavia kostenlos, bei allen anderen Marken fallen im Schnitt 587,60 Euro zusätzlich an. Eine rote Lackierung ist die teuerste in der Analyse und bei jedem Modell mit Mehrkosten von durchschnittlich 643,20 Euro verbunden. Im Schnitt 192,00 Euro bezahlen Käufer hingegen für eine weiße Lackierung, die bei Mercedes Benz und Audi sogar gratis ist.



Insgesamt am teuersten sind Lackierungen bei Mercedes Benz (durchschnittlich 642,40 Euro) und Audi (im Schnitt 540,00 Euro). Bei VW und Skoda sind sie mit durchschnittlich 336 bzw. 372 Euro am preiswertesten. Gleichzeitig bieten diese beiden Marken aber auch die größte Farbauswahl an (37 bzw. 15).

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 10.07.2019