Der Ford Kuga steht in den Startlöchern

Der neue Ford Kuga drückt auf das Gaspedal. Denn das 5-türige Crossover-SUV steht in den Startlöchern: Die dritte Generation ist ab Oktober bestellbar, die Preise fangen bei 31.900 Euro an. Zum Marktstart im Frühjahr 2020 steht der Kuga in den Ausstattungslinien Titanium, Titanium X und ST-Line X in der Preisliste. Der neue Ford Kuga ist 44 Millimeter breiter und 89 Millimeter länger als die Vorgänger-Generation, der Radstand wuchs um 20 Millimeter auf 2.710 Millimeter.



Er wird zunächst mit vier unterschiedlichen Antriebskonzepten angeboten: einem 1,5-Liter-EcoBoost-Benziner, einem 2,0-Liter-EcoBlue Mildhybrid (mHEV) mit 48-Volt-Technologie, einem 2,0-Liter-EcoBlue-Diesel sowie einem 2,5-Liter-Duratec-Benziner Plug-in-Hybrid (PHEV). Zu einem späteren Zeitpunkt steht dann auch eine Voll-Hybrid-Version (FHEV) zur Wahl.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 17.09.2019