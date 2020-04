Der Hyundai i20 lernt das Segeln

Moderne Kleinwagen wachsen zügig aus ihrem angestammten Segment heraus. So auch der neue Hyundai i20, der mit einem Kofferraumvolumen von 351 Litern und komfortablerem Passagierabteil schon beinahe im Kompaktsegment wildert.



Hyundai verweist bei dem im Oktober 2020 startenden Newcomer stolz auf das noble Interieur. So weist das überarbeitete Armaturenbrett eine horizontale Lamellenstruktur auf, dazu gibt es eine LED-Ambientebeleuchtung. "Das digitale 10,25-Zoll-Zentraldisplay und der ebenfalls 10,25 Zoll große Touchscreen-Bildschirm in der Mitte bilden eine optische Einheit", heißt es. Umfangreiche Konnektivitäts- und Audiofunktionen, darunter eine kabellose Ladeablage für Smartphones und ein Premium-Audiosystem von Bose mit acht Lautsprechern sowie einem Subwoofer, gehören ebenfalls ins Paket.



Erstmals wird der i20 auch mit 48-Volt-Mildhybridsystem angeboten. Und mit einem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe mit elektronisch geregelter Kupplung, das den Motor vom Getriebe entkoppelt, wenn der Fuß vom Gaspedal genommen wird. Dadurch geht das Fahrzeug in einen kraftstoffsparenden Segelmodus über.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 02.04.2020