Der kleine Luxus aus Paris

Im berühmten Versailles bei Paris entwickelt DS edle Automodelle. Die feine Ableger-Marke von Citroen setzt auf modisch-elegantes Interieur auch in den kleinen Modellen wie im DS3 Crossback. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war mit dem kompakten SUV unterwegs.



Groß ist er nicht, der DS3 Crossback. Wer mit der Familie unterwegs ist, sollte sich gleich für den geräumigen DS7 Crossback entscheiden. Doch die Anmutung des Interieurs ist durchaus vergleichbar mit dem des großen Bruders. Bestimmte Armaturen und Instrumente wie der formschöne Automatik-Wählhebel sind bei allen Familienmitgliedern identisch. Und auch den DS3 Crossback gibt es in der vornehmen Ausstattungs-Linie "Opera".



Wer sich dem Auto nähert, bemerkt unter anderem die versenkbaren Türgriffe: Sie schließen bündig mit der Karosserie ab, treten aber bei Bedarf aus ihrer lackierten Umgebung hervor und laden zum Öffnen des Fahrzeugs ein. Technisch ausgedrückt: In Verbindung mit dem innovativen schlüssellosen Zugangs- und Startsystem klappen die vier Türgriffe automatisch aus, sobald sich der Fahrer in einem Umkreis von 1,5 Metern am Fahrzeug befindet. Er muss nur die Tür öffnen und sich ans Steuer setzen. Entfernt er sich von dem Fahrzeug, fahren die Türgriffe ein und der DS3 Crossback schließt automatisch.



Der mid fuhr den PureTech 130 mit schmalem 1,2 Liter-Motor, drei Zylindern und 96 kW/130 PS. Trotz des vergleichsweise kleinen Aggregats ist das kompakte Crossfahrzeug temperamentvoll unterwegs. In 9,2 Sekunden spurtet es von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h. Derweil schaltet die Achtgangautomatik quicklebendig.



Wie bei kleinen Hightech-Motoren heute üblich, sind die Werte zwar sportlich, werden aber auch durch eine gewisse Hektik und Geräuschkulisse erkauft. Die Kraftentfaltung selbst verbindet sich nicht gerade mit einem souveränen Sound.



Dafür ist technisch so alles an Bord, was das Fahren bequem und sicher macht: So warten die hochwertigen Sitze mit einer innovativen Schaumstoffbehandlung und zwei unterschiedlichen Dichten auf. Die Sitze sind elektrisch verstellbar und haben eine Heizung. Während der Fahrt überzeugt das Modell zudem durch seinen hohen Schwingungskomfort, den die neue CMP-Plattform (Common Modular Platform) ermöglicht.



Die Notbremsfunktion Active Safety Brake erkennt tagsüber und nachts Fußgänger, Fahrradfahrer und Fahrzeuge mithilfe eines neuartigen Sensors in der Front des DS3. Bei einem Hindernis warnt das System den Fahrer optisch und akustisch. Zudem bremst die Notbremsfunktion das Fahrzeug anstelle des Fahrers ab, sollte er nicht schnell genug reagieren. Mit Spurassistent, Geschwindigkeitsregler/-begrenzer, Verkehrszeichenerkennung und weiteren Assistenzsystemen ist das Modell technologisch zeitgemäß. Leider funktioniert, wie bei fast allen Herstellern, die Erkennung der Tempolimit-Verkehrszeichen nur unvollkommen. Das sorgt mehr für Konfusion als für Kontrolle.



Gleichwohl: Der DS3 Crossback ist ein stylisch-elegantes Fahrzeug mit Geländeeignung und macht im Straßenbild auch optisch einiges her. Der Basispreis liegt bei knapp 30.000 Euro. In der Vollausstattung kommen noch 10.000 Euro dazu.



Lars Wallerang / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 01.10.2019