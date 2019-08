Der Kraft-Laster

Audi startet die vierte Generation seines RS 6 Avant - mit 600 PS und mehr optischen Änderungen gegenüber dem Basis-A6. Hochmotorisierte Kombis führen mittlerweile alle deutschen Premium-Hersteller im Programm. Dass Audi in diesem ganz speziellen Segment der Power-Transporter eine besondere Kompetenz und Erfahrung vorzuweisen hat, steht außer Frage- ein Ruf, den es zu verteidigen gilt.



Die vierte Generation des Audi RS 6 Avant tritt dafür mit dem notwendigen Rüstzeug an: Glatte 600 PS leistet sein V8-Biturbo-Motor mit Mild-Hybrid-Modul, und entwickelt, für den schnellen Alltagsspurt noch wichtiger, ein Drehmoment von beeindruckenden 800 Newtonmetern schon knapp oberhalb 2000 Touren. Das, so versprechen die Ingolstäder, ermöglicht den 0-auf-100-Spurt in gut dreieinhalb Sekunden, und ein Top-Tempo klar über der 300er-Marke. Was braucht der sportliche Familienvater - der 117 000 Euro abzweigen kann - mehr zum Glücklichsein?



Klar, eine Optik, die diese Power auch durchscheinen lässt. Auch das passt: Bis eben auf die Tatsache, dass hier ein praktischer Kombinationskraftwagen anrollt und keine flacher Sportwagen, schenkt der Super-Audi sich und seinen Fahrern jegliches Understatement. Die Motorhaube, erstmals bei einem RS 6 verändert, trägt Powerdomes, dazu gibt's die dynamischer wirkenden Scheinwerfer des Coupés A7 (die exklusiv in der A6-Reihe mit Laserlicht zu haben sind). Die dynamischen Blinker begrüßen und verabschieden die Insassen mit einer lustigen Lightshow, die jedes Segment einzeln auf- beziehungsweise abschaltet.



Die Karosserieseite ist um insgesamt acht Zentimeter verbreitert und steht auf Rädern mit bis zu 22 Zoll Durchmesser (Serie: 21 Zoll). Auch der Singleframe-Kühlergrill hebt sich mit seiner flacheren und breiteren Geometrie vom Normal-A6 ab. Insgesamt übernahmen die Designer von diesem nur drei Teile der Karosserie: Vordertüren, Dach und Heckklappe.



Auch im Interieur hebt sich der RS 6 deutlicher als bislang von der Basis ab. Die Sportsitze mit Lederbezug in Honeycomb-Struktur und Dekoreinlagen in Aluminium Race anthrazitvermitteln vermitteln Sportlichkeit und Luxus-Feeling zugleich. Das Cockpit ist, wie bei Audi mittlerweile üblich, leicht dem Fahrer zugewandt. Durch das unten abgeflachte Lenkrad blickt der auf die typischen virtuellen Instrumente. Der obere der beiden mittleren Screens ist den Erfordernissen des Sport-Kombis angepasst: Als "RS-Monitor" informiert es bei Bedarf etwa über die Temperatur der Antriebs-Komponenten (die allerdings nicht direkt gemessen, sondern anhand der Fahr-Parameter geschätzt wird); und natürlich über für Sportfahrer unverzichtbare Daten wie G-Force oder Rundenzeiten.



Damit die beeindruckend ausfällt, hat Audi auch unter dem Blech mächtig nachgelegt. Sechs Fahrmodi beeinflussen unter anderem die Dämpfung des adaptiven Luftfahrwerkes, das gegenüber dem des Basis-A6 um 20 Millimeter abgesenkt wurde, ab Tempo 120 km/h senkt sie sich um weitere 10 Millimeter. Optional gibt's ein Sportfahrwerk plus mit einstellbaren Stahlfedern.



Eine um 50 Prozent höhere Federrare ermöglicht das TopTempo von 305 km/h. Damit die schnelle Fahrt auch sicher bleibt, verzögern innenbelüftete Stahl-Bremsscheiben mit 440 Millimetern Durchmesser vorn und 370 Millimetern hinten.

Selbstverständlich verteilt teilt ein Quattro-Antrieb die Kraft - normalerweise im Verhältnis 40:60, bei Schlupf können aber auch bis zu 70 Prozent nach vorne und bis zu 85 Prozent nach hinten fließen. Die Allrad-Lenkung verspricht Agilität bei der Kurvenfahrt und Handlichkeit beim Rangieren.



Das Hybridmodul speist das 48-Volt-Bordnetz und erhöht so die Effizienz; diesem Ziel dient auch die Zyljnder-Abschaltung. Denn selbst, wenn der RS 6 seinem Fahrer wahrscheinlich richtig viel Spaß beschert (was die noch ausstehende Probefahrt beweisen muss) - etwas Zurückhaltung an der Zapfsäule passt eben in unsere Zeit.



Marcus Efler / mid



Technische Daten Audi RS 6 Avant:



Fünftüriger, fünfsitziger Kombi, Länge 4.995/Breite 2.120 mit Außenspiegel

/Höhe 1.460 /Radstand in Millimeter 2929 mm / Spurweite in mm 1.668 vorne, 1.650 hinten, Leergewicht: 2.075 kg, Kofferraumvolumen: 565 - 1.680 l, Tankinhalt: 75 l, Preis: ca. 117.000 Euro.



Acht-Zylinder Biturbo-Benzinmotor, Hubraum: 3.993 ccm; Leistung: 441 kW / 600 PS bei 6.000 - 6.250 U/min; max. Drehmoment: 800 Nm bei 2.050 - 4.500U/min; Allradantrieb; 0-100 in 3,6 Sekunden Höchstgeschwindigkeit: 305 km/h; Schadstoffklasse: Euro 6d-Temp.

Normverbrauch und CO2-Emissionen: keine Angabe.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 21.08.2019