Der Leit-Golf: Performance im Zeichen des "R"

Über Jahrzehnte hinweg war der "GTI" das Familien-Oberhaupt der Golf-Familie aus dem Hause Volkswagen. Die drei Buchstaben haben inzwischen weltweit Kult-Status erlangt. Doch dann schickten die Wolfsburger plötzlich einen neuen Buchstaben ins Rennen: "R" wie Racing analog zum "RS" der VW-Tochter Audi.



Und so ist der Golf R seit 2002 das stärkste Modell dieser legendären Baureihe. Er hebt den Fahrspaß auf ein ganz neues Niveau, versprechen die VW-Ingenieure. Der Motor-Informations-Dienst (mid) wollte sich davon überzeugen und hat jetzt überprüft, ob der neue Leit-Golf wirklich ein würdiger Anführer des Rudels der Kompaktsportler der Marke VW ist.



Für die Testfahrt steht ein Golf R mit Performance-Paket bereit. Das bedeutet: Das Fahrzeug wird nicht bei Tempo 250 abgeregelt, sondern erreicht laut VW eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 267 km/h. Im mid-Test zeigt das Display 280 km/h an, aber noch mit etwas Luft nach oben. Wer den Golf R in dieser rasantesten Ausführung fahren möchte, muss mit einem Aufpreis von rund 3.000 Euro für das Performance-Paket rechnen.



Dafür gibt es allerdings auch den versprochenen Fahrspaß - und das nicht zu knapp. Dafür haben die Spezialisten in Wolfsburg nur relativ dezent an der Leistungsschraube gedreht. Denn durch eine eher minimale Erhöhung des Ladedrucks legt der Zweiliter-Direkteinspritzer mit Turboaufladung um 10 PS auf jetzt 310 PS zu.



Der mid-Testwagen kommt mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG) mit sieben Gängen daher. Dadurch steigt das maximale Drehmoment von 380 auf 400 Newtonmeter. Diese Kraft ist jederzeit zu spüren. In gerade mal 4,6 Sekunden ist der Spurt von 0 auf 100 km/h erledigt.



Danach geht es immer munter weiter, sogar bei Tempo 250 hört die Beschleunigung nicht abrupt auf. Da kommt so mancher Besitzer eines Porsche 911 aus dem Staunen nicht mehr raus. Denn für ein zügiges und gefahrloses Überholen müsste der Sportwagen aus Zuffenhausen schon deutlich über 300 km/h auf den Asphalt brennen - doch das ist auf deutschen Autobahnen tagsüber kaum möglich.



Bei derart sportlicher Fahrweise ist der von VW angegebene Normverbrauch von 6,9 bis 7,2 Liter Super Plus je 100 Kilometer nicht annähernd zu schaffen. Während der kompletten Testfahrt genehmigte sich der Golf R im Durchschnitt knapp zwölf Liter. Und mal ehrlich: Wer möchte mit einem 310 PS starken Kompaktsportler auf Sparkurs fahren? Denn dafür bietet VW beispielsweise den kleinen "Up" oder den Golf mit kleinem e.



Das Performance-Paket kitzelt aber nicht nur den Tacho des Golf R. Nein: Bei so viel Leistung darf natürlich die Sicherheit nicht auf der Strecke bleiben. Und dafür braucht es eine entsprechende Bremsanlage. Diese ist rund zwei Kilogramm leichter als die Serienbremse und hat laut der VW-Experten "ein besseres Bremsverhalten bei hoher thermischer Belastung".



Zu erkennen ist die Performance-Anlage übrigens an der silbernen Logoplatte mit R-Emblem auf den Bremssätteln. In der Praxis heißt das: Selbst bei Kurvengeschwindigkeiten jenseits der 200-km/h-Marke wird der Golf R bei kraftvollem Bremsen nicht instabil. Allein dafür lohnt sich der Aufpreis schon. Ein weiterer Clou ist sicher die Titan-Auspuffanlage. Die ist etwa sieben Kilogramm leichter als der Serienauspuff. Im Racing-Modus sorgen gewollte Zündaussetzer für Motorsport-Feeling - ohne dabei prollig zu wirken.



Fazit: Beim VW Golf R stimmt praktisch alles: Leistung, Sicherheit, Ausstattung, Qualität. Das hat aber auch seinen Preis. Mindestens 40.675 Euro werden für den Leit-Golf fällig. Mit Performance-Paket und weiteren Gimmicks geht es schnell Richtung 50.000 Euro. Das sind dann locker 15.000 Euro mehr als für den Klassiker mit den berühmten drei Buchstaben. Allein aus diesem Grund dürfte der "R" ein Exot der Golf-Familie bleiben - aber ein ganz scharfer.



Ralf Loweg / mid





Technische Daten VW Golf R Performance:



- Länge / Breite / Höhe: 4,26 / 1,79 / 1,46 m

- Motor: Vierzylinder-Benziner, Turbo-Direkteinspritzer

- Hubraum: 1.984 ccm

- Leistung: 228 kW/310 PS bei 5.500 bis 6.500 U/min

- max. Drehmoment: 400 Nm bei 5.400 U/min

- Getriebe: Siebengang-Doppelkupplungsautomatik

- Beschleunigung: 0 -100 km/h in 4,6 s

- Höchstgeschwindigkeit: 267 km/h

- Normverbrauch: 6,9 bis 7,2 l/100 km

- Preis: ab 40.675 Euro

