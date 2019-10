Der neue Honda Jazz wird elektrifiziert

Die Elektrifizierung geht auch bei Honda weiter: Den neuen Jazz gibt es jetzt erstmals standardmäßig mit einem Hybridantrieb. Die Pläne sind ambitioniert: Bis 2022 sollen in Europa alle Honda-Volumenmodelle über einen elektrifizierten Antrieb verfügen. Der Verkaufsstart für den Jazz in Europa ist für Mitte 2020 vorgesehen.



Neuzugang in der Jazz-Baureihe ist zudem die Version Crosstar im Crossover-Stil. Bei Antrieb und Ausstattungsmerkmalen mit dem Standardmodell identisch, verfügt der Jazz Crosstar über mehr Bodenfreiheit, ein eigenständiges Kühlergrill-Design und eine integrierte Dachreling.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 23.10.2019