Der neue Kia Sorento startet bei 41.418 Euro

Der Countdown läuft: Am 10 Oktober 2020 wird der neue Kia Sorento offizielle eingeführt. Da wird es Zeit, das potenzielle Kunden erfahren, wie teuer das SUV-Flaggschiff der koreanischen Marke ist. Die Preise für den 2.2 CRDi 2WD starten bei 41.418,82 Euro, für den 1.6 T-GDI Hybrid 2WD bei 42.393,61 Euro.



Bei der Neuauflage des Sorento feiert die neue Midsize-SUV-Plattform des Herstellers Premiere, die auf die Integration elektrifizierter Antriebe zugeschnitten ist. Neben einem neuen 2,2-Liter-Dieselmotor ist für die vierte Generation des Sorento erstmals ein 1,6-Liter-Turbobenziner mit Hybridsystem erhältlich, eine Plug-in-Variante folgt Anfang 2021.



Die neue Plattform und die etwas größere Karosserie machen den neuen Sorento variabel, das bedeutet: Es gibt drei Sitzreihen (dritte Reihe optional). Mit seinen neuen Assistenzsystemen und dem Infotainment soll das SUV nun auch technologisch die Spitzenposition in der Kia-Flotte übernehmen,



Beide zum Start verfügbaren Motorisierungen sind mit Front- und Allradantrieb erhältlich. "Der Sorento hat in den vergangenen 18 Jahren eine ähnliche Entwicklung durchlaufen wie die Marke Kia insgesamt", sagt Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland. Das ursprüngliche Modell sei ein zweckmäßiges, geländegängiges Fahrzeug gewesen: "Der Sorento der vierten Generation präsentiert sich dagegen als ein in jeder Hinsicht reizvolles Auto, das sich qualitativ wie technologisch auf Premium-Niveau bewegt und durch die Antriebselektrifizierung auch für neue Kundenkreise attraktiv wird."

