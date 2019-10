Der neue Lexus auf See

Der jüngste Luxus zu Wasser heißt Lexus: Die edle Toyota-Tochter sticht mit einer neuen Yacht in See. Mit der LY 650 hat die japanische Marke in Boca Raton im US Sonnenstaat Florida jetzt ihr erstes Millionärs-Boot präsentiert.



Die LY 650 steht für die Lexus-Philosophie, Produkte zu fertigen, die über Automobile hinausgehen. Basierend auf der im Januar 2017 vorgestellten Lexus-Sport-Yacht-Konzeptstudie, zeichnet sich das maritime Prestigeobjekt durch edles Design und hohen Reisekomfort aus.



Die Rundung des Rumpfes, das voluminöse Heck und die geschwungenen Linien verleihen der LY 650 ein unverwechselbares Außendesign. In Zusammenarbeit mit dem italienischen Yacht-Designhaus Nuvolari Lenard entstanden ein modernes Exterieur und ein komfortabler Innenbereich, der mit höchster Qualität bis ins kleinste Detail überzeugen will. Gemeinsam mit Marquis Yachts LLC wurde ein ebenso leichter wie hochfester Rumpf entwickelt, der weitgehend aus Karbonfaser besteht.



Gefertigt wird die LY 650 in Zusammenarbeit mit den Handwerkern von "Marquis Yachts" in Pulaski im US-Bundesstaat Wisconsin. Die Firma hat zu Produktionsbeginn das Toyota-Production-System übernommen, um die eigne Effizienz und Qualität zu steigern.



"Die LY 650 symbolisiert den Anspruch von Lexus, als echte Luxus-Lifestyle-Marke über das Automobil hinauszugehen",sagt Konzern-Präsident Akio Toyoda. Ein gemeinsames Team von Toyota und Marquis Yachts habe das Toyota-System in der Bootsfertigung eingeführt, um die Produktivität und Qualität zu verbessern. Nun sei die Lexus-Philosophie, die auf Gastfreundschaft und viel Liebe zum Detail setze, in Form einer Luxusyacht verwirklicht.

