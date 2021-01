Der neue Quashqai soll mit e-Power punkten

Die dritte Generation des Nissan-Bestsellers Quashqai ist in der letzten Vorbereitungsphase. Jetzt haben die Japaner Details zum Antrieb verraten. So wird es neben einem mild hybridisierten 1.3 DiG-T Benzinmotor mit 140 oder 158 PS auch den bereits in Japan angebotenen e-Power-Antrieb geben, der Komponenten aus dem E-Auto-Pionier Leaf übernimmt.



Das e-Power-System im Qashqai wurde speziell für den Erfolgs-Crossover modifiziert, um laut Nissan "den Ansprüchen europäischer Autofahrer gerecht zu werden". Das SUV soll nicht nur mit einer hohen Kraftstoffeffizienz und niedrigen CO2-Emissionen punkten, sondern auch eine sportliche Beschleunigung und einem beeindruckendem Antritt bieten.



Anders als bei üblichen Hybriden dient der Verbrenner, ein 1,5-Liter-Benzinmotor mit 157 PS, beim Quashqai nur zur Stromproduktion, er wird also immer im verbrauchsgünstigsten Drehzahbereich betrieben. Die E-Maschine leistet 140 kW/190 PS. Das Drehmoment liegt bei 330 Newtonmetern (Nm).



e-Power verfügt über die Fahrmodi Standard, Sport und Eco. Im Standard-Modus bietet das System laut Nissan durch die E-Motor-Rekuperation ein Verzögerungsverhalten, das mit der Motorbremse eines konventionellen Benziners vergleichbar ist. Im Sport-Modus sollen sich durch verkürzte Motor-Abschaltzeiten Beschleunigung und Elastizität verbessern.



Im Eco-Modus wird maximal Sprit gespart, indem das Batteriemanagement den Stromfluss optimiert. In allen drei Modi kann zusätzlich der B-Modus aktiviert werden. Der verstärkt die Energierückgewinnung und verzögert das Fahrzeug ohne den Einsatz des Bremspedals besonders kräftig.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 15.01.2021