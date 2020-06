Der Peugeot Traveller wird elektrisch

Ende 2020 soll der Peugeot-Van Traveller auch als Stromer anrollen. Die PSA-Marke setzt dabei auf Variabilität: Der schicke Kasten namens e-Traveller ist in zwei Längen, mit zwei Akkugrößen, als Personentransporter mit acht bis neun Sitzplätzen, als Shuttle oder Familienvan zu haben.



Die eher für Privatpersonen gedachte Variante namens Combispace ist in den Ausstattungsniveaus Active und Allure erhältlich und bietet Platz für fünf bis acht Passagiere. Der Innenraum lässt sich dank einfach verschieb- und herausnehmbarer Sitze schnell anpassen. Bei der Variante Shuttle für Taxiunternehmen, Flughafen- oder Hotelshuttles gibt es die Ausstattungsniveaus Business und Business VIP für fünf bis neun, beziehungsweise sechs oder sieben Fahrgäste. In der längsten Variante bietet der nützliche Stromer bei neun Reisenden über 1.385 Liter Ladekapazität, bei fünf Sitzen 2.932 Liter und bei zwei Passagieren 4.554 Liter.



Je nach Kapazität der Batterie - 50 kWh oder 75 kWh - fährt der e-Traveller laut der praxisnahen WLTP-Norm bis zu 330 Kilometer. Den Motor kennt man bereits aus anderen Stromern von PSA, etwa vom Opel Corsa-e. Er leistet, gestaffelt durch drei Fahrmodi, bis zu 100 kW/130 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 260 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h, von null auf 100 km/h braucht der e-Traveller 13,1 Sekunden. Geladen wird von 7,4 kW ein- oder dreiphasig bis zu 100 kW am Schnelllader. Die Ausstattung mit Komfort-, Sicherheits- und Vernetzungszutaten ist auf dem neuesten Stand. Preise nennt Peugeot noch nicht.



Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland: "Unser neuer e-Traveller ist das passende Modell für umweltbewusste Privatpersonen und Gewerbetreibende. Auf seinen emissionsfreien Fahrten lässt er sich dabei vielseitig einsetzen: Ob ganz privat mit der Familie und einer großen Camping-Ausrüstung oder beruflich als Komfortlimousine für den professionellen Shuttle-Service."

