Der stärkste Tucson macht sich fertig

Der stärkste Hyundai Tucson rollt heran: Im Frühjahr 2021 wird das Kompakt-SUV um einen Plug-in-Hybrid erweitert. Hyundai hat jetzt erste Details enthüllt.



Der Antrieb besteht aus der Kombination von einem neuen Turbomotor mit Benzindirekteinspritzung, dem 1,6-Liter T-GDI Smartstream, mit einem 66,9 Kilowatt starken Elektromotor. Zusammen liefern der Benzinmotor und der Elektromotor 195 kW/265 PS Maximalleistung und 350 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit ist der Plug-in-Hybrid die stärkste Variante in der Motorenpalette des neuen Hyundai Tucson.



"Mit der Auswahl an Benzin und Diesel mit 48-Volt-Hybrid-Technologie sowie außerdem Hybrid und Plug-in-Hybrid bietet der neue Hyundai Tucson das breiteste Angebot an elektrifizierten Antriebssträngen in seinem Segment", sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH. Wichtig zu wissen: Der Tucson Plug-in Hybrid wurde noch nicht für den deutschen Markt homologiert. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführungen erfolgen im Rahmen der Markteinführung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 08.12.2020