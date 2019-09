Der VW e-Up kommt weiter und wird billiger

Die Masse macht's! Weil VW und seine Töchter in Zukunft dramatisch mehr E-Modelle verkaufen wollen als bisher, sinken durch Skaleneffekte auch deren Preise. Beispiel e-Up: Der kommt künftig mit einer Batterieladung deutlich weiter als bisher - und wird trotzdem erheblich billiger.



"Volkswagen macht die E-Mobilität für alle erschwinglich", rühmen die Niedersachsen ihre Initiative. Und machen gleich Nägel mit Köpfen: Der e-Up soll in Zukunft ab 21.975 Euro über die Händler-Theke gehen, der letzte Listenpreis lag noch bei 26.900 Euro. Abzüglich E-Auto-Förderung bleiben für den Fünftürer noch 17.595 Euro übrig. Und für Schnellbesteller hat VW ein zusätzliches Bonbon parat: Zwischen 18. September und 31. Oktober gilt eine monatliche Leasingrate von 159 Euro - ohne Sonderzahlung.



Die Reichweite gibt VW mit 260 Kilometern an, dafür sorgt der auch in den E-Versionen von Skoda Citigo und Seat Mii eingesetzte Akku mit einer von 18,7 auf 32,3 kWh netto vergrößerten Kapazität. Der Normverbrauch soll bei günstigen 12,7 kWh/100 km liegen. Die Batterien lassen sich mit bis zu 40 kW laden, sie sind also in rund 60 Minuten zu 80 Prozent gefüllt. Damit empfiehlt sich der e-Up als wirtschaftlicher City-Transporteur auch für den Einsatz etwa bei Pflege- oder Lieferdiensten.



Als "absolut vollwertiges Auto mit Raum für vier Personen" preist VW seinen erstarkten E-Mini an. Gar nicht mini ist die Basisausstattung, die unter anderem eine Klimaautomatik, das Radiosystem "Composition Phone" mit Bluetooth-Schnittstelle und DAB+, "Maps + More" als Dockingstation und multifunktionale App sowie den Spurhalteassistenten umfasst. Auf die Batterien gewährt VW eine Garantie von acht Jahren respektive 160.000 Kilometern. Mehr zum e-Up wollen die Niedersachsen auf der IAA in Frankfurt (12. bis 22. September 2019) verraten und zeigen. Bis dahin gibt es auch keine aktuellen Fotos, denn der E-Mini trägt schon das neue Logo von VW - und auch das wird erst auf der Messe feierlich enthüllt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 05.09.2019