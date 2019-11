Deshalb sind Fahrrad-Touren im Winter sinnvoll

Wenn der Winter kommt, vergeht vielen Menschen die Lust auf das eigene Fahrrad. Zu kalt, zu gefährlich, zu umständlich - Gründe, den Drahtesel im Keller zu lassen, finden sich viele. Es gibt aber auch zahlreiche, die dafür sprechen. Der pressedienst-fahrrad hat einige zusammengetragen.



Zwiebellook perfektionieren: Ja, man kann sich im Winter auch zu warm anziehen. Eine optimierte Bekleidungswahl ist wichtig, als Ergebnis steht das sogenannte Zwiebelprinzip bestehend aus Funktionsunterwäsche, einer Isolationsschicht und einem Wetterschutz. So ist man für unterschiedliche Wetterbedingungen gerüstet.



Pflege: Die widrigen Wetterbedingungen setzen dem Fahrrad ordentlich zu. Deshalb muss es im Winter regelmäßig gepflegt werden; mancher Experte rät sogar, nach jeder Fahrt.



Abwehrkräfte stärken: Die eigene Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen. Das Immunsystem wird durch unterschiedliche Kälte- und Wärmereize und die körperliche Belastung an der frischen Luft gestärkt. Wichtig: Zu kalte Luft kann allerdings die Lunge gefährden.



Fit für die Radsaison machen: Egal, wie die Ziele für die kommende Radsaison sind, die Prinzipien der Planung sind immer gleich: Während der kalten Monate wird die Basis aufgebaut. Das Ziel lautet: Die Ausdauer steigern. Aber auch beim Wintertraining gilt: Die Abwechslung macht's.



Balance-Fähigkeit verbessern: Fahren auf glattem Untergrund fördert Fahrtechnik und Balance-Fähigkeit. Durch die stetigen Ausgleichsbewegungen lernt man sich und sein Rad vollkommen neu kennen. Diese verbesserte Technik kommt einem immer zu Gute, zum Beispiel, wenn man einmal schnell ausweichen muss.

