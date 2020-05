Design-Studio für einen besonderen Stil

Autobauer DS Automobiles will für seine Modelle einen besonderen Stil pflegen. Dafür arbeiten Designer und traditionelle Handwerkskünstler zusammen. Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sind unter anderem die künstlerische Lederverarbeitung, die Perlenstickerei oder die Oberflächenverfeinerung "Clous des Paris".



Zum ersten Mal wurde das aufwendige Muster sich wiederholender Perlenstiche im Concept Car Divine DS gezeigt. Bevor diese kunstvolle Veredelung Teil zahlreicher DS-Modelle wurde, durchlief sie eine detaillierte Testreihe, um ihre Langlebigkeit zu beweisen. So erhielt das Projekt für den DS 7 Crossback nach dreijähriger Forschung und Validierung grünes Licht.



Guillochieren wiederum ist eine Methode der Oberflächenverfeinerung. Beim Guillochieren werden Muster aus sich kreuzenden Linien in die Oberfläche eingraviert. "Clous de Paris" ist eine besondere Art des Guillochierens, bei der kleine quadratische Pyramiden entstehen.



Durch das Design-Studio wurde auch die Lederbeschichtung "Art-Leather", die unter anderem von renommierten Schuhmachern praktiziert wird, ins Automobil übertragen.



Der Effekt der Lederoberfläche fällt je nach Lichtverhältnissen unterschiedlich aus. Je nachdem, ob der mit Leder bedeckte Teil horizontal oder vertikal bezogen ist, variieren auch die Reflexionen. Es entsteht ein besonderes Ergebnis: Das "Finish" sei für jedes Modell einzigartig, verspricht der Hersteller stolz. Angeboten wird der Augenschmaus im DS 3 Crossback, DS 7 Crossback und im DS 9.



Eine kreative Idee, ein Stück hochwertiges Leder und einzigartige Handwerkskunst: Zusammen ergeben sie die besonderen Ledersitze in Bracelet-Optik. Inspiriert ist das Design von den Metallarmbändern der Luxus-Uhren, die aus mehreren Teilen bestehen. Heute ist es Teil der DS-Markenidentität und bestimmt den Charakter der DS-Interieurs.



Die Sitze bestehen aus hochdichtem Schaumstoff, und es wird mehr Material darin verarbeitet als in herkömmlichen Sitzen. Sie sind dadurch besonders bequem und aufgrund des dickeren Materials besonders langlebig. Das Leder wird mit einer spezifischen Farbmetrik gefärbt, die von Alezan-Braun bis Rubin-Rot und von Basalt-Schwarz bis Perl-Grau reicht.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 26.05.2020