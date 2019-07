Deutsche fahren jetzt "Zitrön"

Kenner wissen, wie Franzosen den Markennamen Citroen aussprechen: nicht mit Umlaut "ö", sondern mit Diphthong "oe". Doch das soll sich nun ändern. Citroen Deutschland hat nämlich eine neue Marketingkampagne gestartet. "Das Ënde einer Ära: Aus Citroen wird Zitrön" lautet der Name der Slogan, die zusammen mit der Düsseldorfer Kreativagentur Havas entwickelt wurde. Im Rahmen der Kampagne wurden sämtliche deutschen Internet-Präsenzen der Marke auf "Zitrön" umgetauft.



Im Anschluss an die zeitnahe Auflösung startet die zweite Phase der Kampagne. Diese beinhaltet humorvolle Aussprache-Tests und Anleitungen für die korrekte Aussprache des Namens Citroen. "In ihrer 100-jährigen Geschichte hat die Marke Citroen immer wieder durch spektakuläre Werbekampagnen für Aufmerksamkeit gesorgt", sagt Grégory Fiorio, Marketing-Direktor von Citroen Deutschland. Mit der "Zitrön-Kampagne" folge man dieser Tradition. Dabei soll auch der Citroen Markenclaim "Inspired by You" in den Vordergrund rücken, denn schließlich sei die Kampagne zu hundert Prozent "Inspired by Germans". Hoffentlich hat Citroen hier nicht mit Zitronen gehandelt.

