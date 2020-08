Deutsche Premium-Autos machen sexy

Jede Automarke hat ein anderes Image. Deutsche Premium-Hersteller sollen besonders sexy machen. Das Portal mobile.de hat die Außenwirkung jetzt gewissermaßen auf Stern und Nieren überprüft. Was man schon ahnt: Mercedes-Benz (68,5 Prozent), Porsche (62,2 Prozent) und BMW (57,1 Prozent) gelten als Statussymbole schlechthin.



Aber was ist mit dem Sexappeal? Hierzu sagen die Marktforscher: "Mit den gleichen Marken verbinden die Deutschen auch Attraktivität." Die Premium-Marken BMW (34,3 Prozent), Porsche (33,0 Prozent) und Mercedes-Benz (31,9 Prozent) würden Autofahrern eine attraktivere Ausstrahlung verleihen. Fiat (2,2 Prozent) hingegen lasse seine Besitzer am wenigsten sexy wirken. Fahrern der US-amerikanischen Marke Jeep werde von Frauen eine höhere Attraktivität zugesprochen (Frauen: 13,7 Prozent; Männer: 9,0 Prozent).

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.08.2020