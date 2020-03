Dicke Delle beim Pkw-Markt

Der deutsche Pkw-Markt war im Februar 2020 eher schwach auf der Brust. "Auftragseingang, Produktion und Export im Minus", meldet der Verband der Automobilindustrie (VDA) zusammenfassend.



In Zahlen: Im Februar wurden in Deutschland 239.900 Pkw neu zugelassen, das sind elf Prozent weniger als vor einem Jahr. Das Minus in den ersten beiden Monaten des Jahres mit 486.200 Neufahrzeugen liegt bei neun Prozent.



Der Auftragseingang aus dem Inland lag im Februar mit minus 19 Prozent sehr deutlich unter dem allerdings sehr starken Vorjahresmonat. Der VDA: "Seit Jahresbeginn gingen 18 Prozent weniger Aufträge ein." Der Nachfrage aus dem Ausland reduzierte sich im Februar um 14 Prozent, auch wegen der Corona-Probleme in China. Im bisherigen Jahresverlauf war ein Rückgang um zehn Prozent zu verbuchen.

