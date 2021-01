Die besten Boote Europas

Die Auszeichnungen "European Yacht of the Year" und "European Powerboat of the Year" gelten als so etwas wie die "Oscars der Wassersport-Branche". Jetzt stehen die Sieger fest.



In der Kategorie der Family Cruiser siegt die Bavaria C42. Das Boot beeindruckte die Jury durch hohen Komfort und perfekte Segeleigenschaften. Sie lässt sich unter allen Bedingungen schnell segeln und dabei leicht kontrollieren. Auch mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie vier Ausbauvarianten und zahlreichen Extras konnte die C42 punkten.



Bei den nominierten Performance Cruisern gewinnt der Dragonfly 40 den "European Yacht-of-the-Year"-Award 2021. Das Boot aus Dänemark setzt laut Jury

"die neue Benchmark fürs Schnellsegeln".



Der Zwölf-Meter-Trimaran verfügt über ein Cockpit mit Doppelsteuerstand und ein geschmackvoll-gediegenes Interieur. Die Dragonfly 40 vermittelt echtes Yacht-Feeling und großen Segelspaß.



In der Kategorie Luxury Cruiser konnte sich die Contest 55 CS durchsetzen. "Nicht nur ein Boot - eine echte Yacht", lautet das Urteil eines Jury-Mitglieds. "Allumfassender, kompromissloser Luxus", bringt es ein anderer Segel-Experte auf den Punkt. Und obwohl sie sich bis auf ihre schiere Größe nicht hervortut, stilistisch sehr reduziert bleibt, vermittelt die neue 55 CS eine einzigartige Aura - einen echten Wow-Effekt.



Der "European-Yacht-of-the-Year"-Award in der Kategorie Special Yacht geht an die Saffier SE 27. Der in den Niederlanden entwickelte Daysailer ist laut Jury "der Beweis, dass hübsche Boote auch gut segeln". Bei windigem Herbstwetter zeigte die SE 27 bei Testfahrten an der Atlantikküste keine Schwächen. Und auch bei Leichtwind weiß die Preisträgerin zu überzeugen. Mit ihren 8,10 Metern Länge und einer Breite von 2,55 Metern bietet sie Seglern mit unterschiedlichsten Ansprüchen hohen Unterhaltungswert.



In der kleinen Klasse Motorboote bis acht Meter hat die Saxdor 200 Sport die Nase vorn. Die Saxdor punktet durch gutes Preis-Leistungsverhältnis und perfekten Fahreigenschaften. "In Kombination mit leistungsstarken Außen- bordern wird die Saxdor 200 Sport zum reinrassigen Sportboot", urteilt die Jury.



In der längenunabhängigen Verdrängerklasse geht der "European-Powerboat-of-the-Year"-Award 2021 an die Turbocraft Silverfin. Die Jury meint: "Mit der Silverfin feiert die Schweizer Werft ein gelungenes Comeback.



Das Design greift gezielt Stilelemente klassischer Motoryachten auf und übersetzt sie in die heutige Zeit. Gute Seegängigkeit und eine für diese Bootsklasse hohe Reichweite bei gleichzeitig hohen Marschgeschwindigkeiten verleihen ihr das Prädikat "Passagemaker".



Ausführliche Berichte zu allen Siegern erscheinen im Februar 2021 in den Magazinen "Yacht" und "Boote" sowie auf den Online-Portalen www.yacht.de und www.boote-magazin.de.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 22.01.2021