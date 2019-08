Die Flatrate fürs Auto

Autoverleiher ziehen an einem Strang: So haben Sixt und die ADAC Autovermietung ihre Partnerschaft jetzt erneuert und dabei gleich auf ein neues Mobilitätsmodell ausgeweitet. "Flatrate fürs Auto" heißt das neue Modell. Und so geht's: Mit der "Sixt Flat Nonstop" können Kunden ein Auto für einen bestimmten Zeitraum abonnieren. Das sei eine innovative Alternative zu Leasing, Barkauf oder Finanzierung, heißt es. Denn Steuern, Vollkasko- und Diebstahlschutz, Wartung, Winterreifen und ein Zusatzfahrer seien im Auto-Abo-Paket bereits enthalten.



Beispiel gefällig? Kunden können ab sofort ein konkretes Wunschfahrzeug ab 239 Euro pro Monat wählen. Die einmalige Startgebühr von 299 Euro entfällt für alle ADAC-Mitglieder. Beim Wunschauto beträgt die Mindest-Laufzeit zwölf Monate. Alternativ gibt es auch Fahrzeugpakete ohne feste Modellgarantie, wie man es aus der Fahrzeuganmiete kennt. Hier beträgt das kürzeste Flatrate-Modell nur drei Monate.



"Die langjährige und starke Partnerschaft zwischen Sixt und ADAC bringt nicht nur Produkt- und Preisvorteile bei Mietwagennutzung für ADAC Mitglieder - sie steht auch immer für eine frühzeitige und praxiserprobte Einführung von Mobilitäts-Neuheiten. Die innovativen Sixt Abo-Modelle bieten hohe Flexibilität bei gleichzeitigen Kostenvorteilen. Und für ADAC-Mitglieder sind diese jetzt besonders günstig", sagt Franz Frank, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung GmbH.



Sixt und der ADAC arbeiten seit 21 Jahren zusammen und bieten den Mitgliedern des Mobilitätsclubs Vorteile auf Tarife und Zusatzleistungen auf die Anmietung von Pkw, Lkw und Ferienmietwagen weltweit, heißt es in einer Mitteilung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 14.08.2019