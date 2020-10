Die Großväter brauchen sich nicht zu verstecken

Ein unfreundlicher nebliger Morgen am Frankfurter Flughafen. Das Parkhaus des Squaire verlassen vier ganz unterschiedliche Fahrzeuge, zwei moderne – ein Volvo V 60 T8 AWD Polestar und ein Volvo S 60 – und ihre Großväter und Ururgroßväter, ein quittegelber 850 T5-R und ein Amazon. Auf dem Programm steht der Vergleich des kraftvollsten Volvo Kombi und der Neuinterpretation der Sportlimousine und ihrer mehr oder weniger lange Zeit zuvor produzierten Vorgänger. Auf den Straßen des Spessart und des Vogelsbergs wollte Volvo beweisen, dass es trotz aller technischen und äußerlichen Weiterentwicklungen doch auch Konstanten in den Fahrzeugreihen der Marke gibt: modernes und dennoch zeitloses Design, eine hochwertige Verarbeitung und ebenso kraftvolle wie effiziente Triebwerke.

Der Wunsch des FN-Journalisten erfüllte sich: Auf der ersten, der längsten Teilstrecke des anspruchsvollen Kurses, saß er hinter dem riesigen Lenkrad und in der roten Lederausstattung des cremefarbenen Volvo Amazon.

Nach kurzer Autobahnfahrt auf der rechten Fahrspur, immer schön im Pulk der Lkw – unterwegs noch mal kurz gehalten, weil die Rückspiegel ja noch per Hand durch die kleinen vorderen Ausstellfenster gedreht werden mussten – konnte sich der „P 120“ (eine Leihgabe des Volvo-Museums) auf den kurvenreichen Strecken des hessischen Landstrichs beweisen, in dem die Dörfer Linsengericht oder Lieblos oder Sterbfritz heißen. Und er schlug sich dabei erstaunlich gut.

Ein Kult-Auto, das das Design des zuvor produzierten PS 444 – des Volks-Volvo – auf den neuesten Stand brachte und das einem Meilenstein bei der Sicherheit setzte: es war die erste Limousine mit serienmäßigem Dreipunkt-Sicherheitsgurt. Natürlich musste – und muss – man per Hand die Länge einstellen, aber so festgeschnallt hat der doch ein gutes Gefühl in den Kurven und auf der regennassen Fahrbahn.

Ein Auto, bei dem die Fahr- und Motorgeräusche deutlich zu hören sind und der Motor sich die ganze Fahrt über durch ein leichtes Vibrieren bemerkbar macht. Beim Kilometerzähler drehen sich noch kleine Rädchen, der Füllstandsanzeiger pendelt zwischendurch von halb auf dreiviertelvoll, die Gänge lassen sich durch ein ewig langes Gestänge erstaunlich präzise wechseln. Und da man auf den engen Straßen ohnehin nicht schnell fahren kann, bleibt Zeit, um ein bisschen über das Auto zu philosophieren. Die Zuneigung zu diesem wunderschönen Auto liegt vielleicht darin, dass es dem Fahrer das Gefühl vermittelt, dass es so ist wie er: ein eigener Charakter, nicht immer perfekt, manchmal eigenwillig. Während die modernen Fahrzeuge so sind, wie sein Chef: perfekt, effizient, fehlerlos.

So wie die modernste Interpretation der Limousine bei Volvo, der S 60. Die neueste Generation des Mittelklasse-Fahrzeugs ging 2018 an den Start, mit einigen Neuerungen. So gibt es den S 60 nur noch als Benziner, beziehungsweise in der neusten Version als Mild-Hybrid-Benziner. Natürlich ist er verschwenderisch mit Sicherheits- und Assistenzsystemen ausgestattet, geräumig, mit starken und sparsamen Motoren. Bereits der 4,45 Meter lange Volvo Amazon bot bei 2,60 Metern Radstand viele Freiheiten, in der aktuellen Version des Mittelklassemodells sind noch 27 Zentimeter Radstand bei 4,71 Meter Länge hinzugekommen. Dadurch sind bis zu fünf Insassen samt Gepäck bequem unterwegs. Und ein er weiteren Besonderheit: Der S 60 ist – wie künftig alle Volvos – bei 180 km/h abgeregelt.

Vom Hoherodkopf herunter, dort, wo das Vogelsbergmassiv sich an diesem Tag in dichten Nebel hüllt, spielen Höchstgeschwindigkeiten ohnehin keine Rolle. Aber zum Beispiel die Bequemlichkeit, die schon dabei anfängt, dass von Motor und Außenwelt praktisch nichts zu hören ist. Im S 60 lässt sich sicher wie im eigenen Wohnzimmer durch die Wetterau rollen. Man könnte, wenn man wollte, mit der athletischen Sportlimousine und ihren kraftvollen Motoren über die wenig befahrenen Landstraßen rasen. Aber man darf ja nicht. Denn neben der Region mit den komischen Dorfnamen ist Hessen auch das Land mit den omnipräsenten Blitzern.

Da ist es ganz gut, dass nach dem erneuten Autotausch auf die Autobahn geht. Denn jetzt ist der Volvo 850 T5-R dran. Und der kann, was Spritzigkeit und Schnelligkeit betrifft, mit modernen Kombis durchaus mithalten. Der 850 T5-R war das bei der Einführung im Jahr 1994 bis dahin leistungsstärkste Modell der Unternehmensgeschichte – ausgestattet mit einem 240-PS-Triebwerk - das auch im Rennsport mitmischte. Da der Renn-Kombi auch nicht besonders schwer war – so um die anderthalb Tonnen – ist er heute noch konkurrenzfähig im automobilen Alltag.

Dort ist allerdings eher der V 60 präsent, in der „T8 AWD Polestar Engineered-Ausführung mit Plug-in-Hybrid, ein richtiger Kraftbolzen mit 405 PS Leistung und einem brachialen Drehmoment von 670 Newtonmetern und mit allen elektronischen Helfern, die man sich vorstellen kann.

Mit etwas über 67 000 Euro ist der moderne Sport-Kombi allerdings auch nicht billig. Zurück in Frankfurt wird Resümee gezogen. Natürlich sind die modernen Fahrzeuge auf dem neuesten Stand der Technik – aber vor 60 oder 30 Jahren wurden auch tolle Autos gebaut.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020