Die IAA verlässt Frankfurt am Main

Die Internationale Automobilausstellung zieht definitiv um, Frankfurt am Main ist raus aus dem Rennen um den nächsten IAA-Austragungsort. Nach Präsentationen von sieben Bewerberstädten hat der ausrichtende Verband der Automobilindustrie (IAA) drei verbleibende Kandidaten für die Endausscheidung genannt: Mit Berlin, Hamburg und München werden weitere Gespräche geführt und konkrete Vertragsverhandlungen aufgenommen.



Für die hessische Metropole ist es ein Paukenschlag, bis zuletzt hatten sich die Frankfurter Hoffnungen auf einen Verbleib der Automesse gemacht. Doch offenbar konnte das vorgelegte Konzept für die IAA 2021 nicht vollends überzeugen. Der VDA: "Auch die Ideen und Konzepte der Stadt Frankfurt am Main waren sehr eindrucksvoll. Doch nach Auswertung aller relevanten Kriterien wird die IAA 2021 nicht mehr am Messestandort Frankfurt am Main stattfinden."



Die endgültige Entscheidung ist laut des Verbandes "in den nächsten Wochen zu erwarten".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 30.01.2020