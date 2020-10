Die jüngsten Autos gibt es in Bayern

Die neusten Autos sind in Bayern unterwegs. Das hat eine Auswertung des Vergleichsportals Check24 ergeben. Demnach sind die Autos im Süden Deutschlands im Schnitt 9,60 Jahre alt. Die ältesten Pkw sind im Saarland unterwegs. Durchschnittlich 10,79 Jahre haben Kraftfahrzeuge dort auf dem Buckel.



Im Schnitt aller Check24-Kunden kommen Pkw in Deutschland auf 10,24 Jahre. 2009 betrug das Alter der Autos noch exakt acht Jahre - ein Plus von 2,24 Jahren oder 28 Prozent innerhalb von zehn Jahren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 01.10.2020