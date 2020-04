Die Lust am Auto-Schrauben

Jeder dritte Autobesitzer macht's, wobei Männer doppelt so häufig an ihrem fahrbaren Untersatz herumschrauben wie Frauen. Die Lust daran sinkt allerdings mit steigendem Lebensalter deutlich. Das hat eine Befragung im Auftrag von mobile.de ergeben - plus eine deutsche Schrauber-Hitparade.



44 Prozent der befragten Männer, aber nur 22 Prozent der Frauen gaben an, selbst Hand anzulegen. Während wiederum 44 Prozent der 18- bis 24-Jährigen auf handwerkliche Tätigkeiten an ihrem Fahrzeug zurückblicken können, sind es bei den über 55-Jährigen nur noch 25 Prozent. Was allerdings auch mit deren komfortableren finanziellen Verhältnissen zusammenhängen dürfte. Denn Zeit und Geld sind ausschlaggebend: 63 Prozent der Autoschrauber geben an, Umbauten aus finanziellen Gründen durchzuführen, 40 Prozent wollen sich den Weg zur Werkstatt sparen. Der Spaßfaktor darf bei 32 Prozent nicht zu kurz kommen.



Doch welche Arbeiten werden am häufigsten in der heimischen Garage durchgeführt? Auch auf diese Frage gibt es Antworten:



1. Reifenwechsel (64 Prozent)



2. Batteriewechsel (45 Prozent)



3. Polituren (41 Prozent)



4. Ölwechsel (38 Prozent)



5. Einbau von Audiogeräten wie Radio, Lautsprecher (28 Prozent)



6. Lackausbesserungen (28 Prozent)



7. Wechsel von Relais und Sicherungen (25 Prozent)



8. Wechsel von Bremsbelägen und anderen Verschleißteilen (22 Prozent)

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 15.04.2020