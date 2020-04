Die mid-Zeitreise: Knaus - mit "sport & fun" auf Jungkäufer-Fang

Am 3. Juli 1995 berichtete der Motor-Informations-Dienst (mid) im 40. Jahrgang über Urlaub im Caravan.



Für viele junge Menschen ist ein Urlaub im Caravan überhaupt nicht mehr vorstellbar. Bieder und langweilig erscheinen ihnen die häufig zu zweiten Wohnheimen ausstaffierten Urlaubs-Anhängsel. Erinnerungen an die letzten Ferien mit Eltern, Oma und Hund werden wach. Doch genau auf dieses junge Publikum der Freizeitsportler, Cabriofahrer und Wochenend-Touristen zielt der jetzt von Knaus ganz neu lancierte "sport & fun".



Schon äußerlich ist der flotte Wohnwagen ein echter "Hingucker". Zwar ist auch seine Grundfarbe weiß, doch fallen blau aufgesetzte Ecken und farbige Dekorstreifen ins Auge. Unkonventionell ist auch die lang heruntergezogene Frontlinie, die den "sport & fun" kürzer wirken lässt, als er in Wirklichkeit ist. Denn innen bietet er eine ungewöhnliche und vor allem variable Grundrisslösung. Mit wenigen Handgriffen lassen sich zum Beispiel die Sitze entfernen und als Außenstühle nutzen. Unter dem Doppelbett ist nicht nur ein großer, sondern auch von außen zugänglicher Stauraum vorhanden.



Durch seine 80 Zentimeter breite und damit auch Rollstuhlfahrer-freundliche Tür gelangt man in einen sehr fröhlich wirkenden und mit geschmackvollen Stoffbespannungen versehenen Innenraum. Trotz seines lässigen Auftritts ist das fröhliche Gefährt auch hier in jeder Beziehung tourentauglich. Heizung mit Umluftanlage, Toilette, Kühlschrank und Kocher sind in der Basisausstattung bereits enthalten. Auch die Alu-Felgen übrigens, die zum sportlichen Outfit des neuen Knaus-Wohnwagens bestens passen.



"Eigentlich", so die Verantwortlichen bei Knaus, "ist der 'sport & fun' gar kein Wohnwagen im herkömmlichen Sinn mehr, sondern Sportgerät für freizeitorientierte Menschen". Dazu passt auch, dass sein Gewicht von nur 760 Kilogramm kleinere Autos als Zugmaschine erlaubt. Gegen Aufpreis sind Motorrad-Transportsicherungen und Fahrradhalter erhältlich. Auch ein spezielles Vorzelt wird als Option angeboten.



Der Versuch der Knaus GmbH, mit solchen Lösungen wieder junge Leute für einen Urlaub im Caravan zu begeistern, ist löblich und auch notwendig. "Sonst geht uns eine ganze Generation von Wohnwagen-Urlaubern verloren", so CEO Franz J. Cürten. Allerdings ist der Preis des "sport & fun" mit 18.600 DM auf einem Niveau, welches zwar seiner Ausstattung voll und ganz entspricht, jedoch für viele aus der anvisierten Zielgruppe einfach zu teuer sein wird. Denen hilft dann nur der selbst ausgebaute Kleinbus mit eingelegter Matratze weiter.



Neben dem "sport & fun" bietet Knaus im neuen Modelljahr einige Modellveränderungen und Ausstattungsverbesserungen an. So ist der erhöhten Nachfrage nach Einzel- bzw. französischen Betten mit den Modellen Azur 6120 TF und Eurostar 495 TF begegnet worden. Neue Aufbaubreiten, Einzelbettverbreiterungen, Polsterkerne mit Kniestütze, abgerundete Sitzkastendeckel sowie geschmackvolle Polsterstoffe sind weitere Beispiele für Verbesserungen im neuen Modelljahr.

