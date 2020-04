Die Motorsport-Welt trauert um Sir Stirling Moss

Sir Stirling Moss war schon zu Lebzeiten eine Legende. Vor allem am Steuer der Rennwagen von Maserati erlangte er Berühmtheit. Und er ging als bester Rennfahrer, der nie Formel-1-Weltmeister wurde, in die Geschichte ein. Jetzt ist der Brite im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in London gestorben.



Einer seiner letzten Besuche in Italien erfolgte anlässlich des 100. Firmenjubiläums von Maserati in Modena. Dort traf er viele Fahrzeuge, die ihn einst zum Erfolg geführt hatten. Und noch an alle konnte er sich erinnern: "Der 250 F war sehr schnell und in der Lage, den Piloten bei allen Fahrmanövern zufriedenzustellen. Der 300 S hatte eine gute Balance und eine außergewöhnliche Leichtigkeit beim Fahren. Und der Tipo 61 Birdcage kombinierte die Eigenschaften der beiden anderen."



Der Maserati 250 F war sein Lieblingseinsitzer. Mit ihm feierte er am 13. Mai 1956 beim Grand Prix von Monaco einen seiner schönsten Siege. Von Anfang bis Ende führte er das Rennen an. Auf das Fahrzeug war er so stolz, dass es viele Jahre lang zu seiner Privatsammlung gehörte. Mit dem Maserati 250 F gewann er im gleichen Jahr auch den Großen Preis von Italien in Monza.



Sir Stirling Moss wurde am 17. September 1929 in London geboren. Rennsport war Teil der Familie. Auch Stirling Moss wurde angesteckt: Zwischen 1951 und 1961 bestritt er 66 Formel-1-Rennen und gewann davon 16. Viermal wurde er Vize-Weltmeister (1955, 1956, 1957, 1958). Zudem gewann er die Mille Miglia, das 12-Stunden-Rennen von Sebring, die Tourist Trophy und die Targa Florio. Jetzt hat Sir Stirling Moss für immer einen festen Platz im Motorsport-Olymp.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 14.04.2020