Die Traumautos sterben aus

Schon Kinder lernen früh, die Schönheit von Traumautos zu schätzen. Und zwar beim inzwischen legendären Auto-Quartett. Doch was ist, wenn die Kleinen älter werden? Da merken sie schnell, dass es traumhaft schöne Sportwagen nicht zum Schnäppchenpreis gibt. Luxus-Objekte der Marke Bugatti beispielsweise kosten gleich mehrere Millionen Euro. Da ist die finanzielle Schmerzgrenze natürlich lange erreicht. Und so bleiben diese Fahrzeuge für die meisten Menschen ein Traum.



Da überrascht es nicht, dass für die Menschen in Deutschland das Auto zunehmend zum Fortbewegungsmittel und weniger zum Objekt der Begierde wird. Nur 42 Prozent der Autofahrer in Deutschland träumen von einem ganz besonderen Auto, das sie unbedingt einmal besitzen oder zumindest fahren möchten. Das ergab eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt. Im Jahr 2016 gaben noch 51 Prozent der Befragten an, ein Traumauto zu haben.



Bei der Frage, welches Modell das Traumauto sei, lagen die Fabrikate "Made in Germany" vorn. So träumen die Autofans am häufigsten von Audi (12,0 Prozent), Mercedes (neun Prozent), BMW (acht Prozent) oder Porsche (acht Prozent). Neu hat es auf die Wunschliste der Autofahrer in Deutschland im Vergleich zu 2016 die Marke Tesla mit fünf Prozent geschafft. Und schier unerschwingliche Modelle der Marke Bugatti tauchen da erst gar nicht auf.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 24.11.2020