Die Vorteile beim Elektro-Leasing

Die jüngst erfolgte Erhöhung der Umweltprämie ist ein weiterer Anreiz, ein E-Mobil zu leasen. Dieser Meinung ist Robin Tschöpe vom Online-Marktplatz LeasingMarkt.de. Er hält die Stromer nicht nur für klimafreundlich, sondern auch ansonsten für rundum interessant, auch in finanzieller Hinsicht.



So sei man mit E-Leasing immer risikolos mit der neuesten Technik unterwegs. Der Akku halte angesichts langer Garantieversprechen locker über die Vertrags-Laufzeit, selbst bei einem 60-Monats-Leasing. Zudem würden Elektroautos mit Reichweiten von bis zu 600 Kilometern immer alltagstauglicher. Tschöpe: "Das Elektroleasing eignet sich perfekt für all diejenigen, die das umweltfreundliche Gefährt zunächst für sich testen möchten."



Und dann die Finanzen: Bei Autos mit einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 Euro beträgt der Bonus für reine Batterieelektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge 6.000 Euro, für Plug-in-Hybride sind es 4.500 Euro. Bei einem Listenpreis ab 40.000 Euro bis maximal 65.000 Euro reduziert sich die Prämie auf 5.000 Euro beziehungsweise 3.750 Euro.



Besonderheit beim Leasing: Hier muss der Kunde für den 50-prozentigen Bundesanteil zunächst in Form einer Sonderzahlung in Vorleistung gehen. Diese wird aber im Anschluss durch eine Beantragung der Prämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 25.02.2020